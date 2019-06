Exitosa primera reunión en la Liga Marplatense

La organización del Fútbol Femenino por parte de la Liga Marplatense de Fútbol ya es un hecho y por eso el recinto principal de Avenida Colón 3245 fue el lugar en el que se reunieron más de 40 entrenadoras, entrenadores, delegados, delegadas y jugadoras para interiorizarse acerca del inicio del primer certamen oficial el 4 de agosto.

Las palabras de Ricardo Charlier abrieron la reunión con un saludo de bienvenida y dando una introducción a lo que vendría después con todo lo manifestado por el Presidente de la Liga, el Doctor Roberto Fernández. "La Liga Marplatense de Fútbol es una de las más importantes del país. Si nos tardamos en dar inicio con el fútbol femenino fue porque teníamos que preparar canchas y árbitros. Ahora hemos ubicado distintos escenarios para que puedan juegar que son en los que se juega la Primera División y el fútbol infantil", sostuvo Fernàndez.

Luego, remarcó la importancia de jugar "fútbol federado" retrocediendo a la década del 90 cuando la Liga incorporó el fútbol infantil: "Antes, había solo cuatro equipos que trabajaban bien en inferiores pero desde que se sumaron a la Liga la competencia llevó a que todos mejoraran sus formas lo que hizo que hoy sean muchas más las opciones".

También se habló del caso de Milagros Menéndez. "La Liga es la única institución reconocida por la Asociación del Fútbol Argentino por eso si las jugadoras son fichadas acá van a pasar a tener los beneficios que ya todos conocemos. Van a tener un pase, poder competir en todos los torneos que organiza AFA tanto de equipos como selecciones", agregó Fernández.

Una vez finalizada la parte institucional, Eduardo Mariño, también integrante del Departamento de Fútbol Femenino, apuntó a lo meramente deportivo anunciando un cambio en las edades de las categorías ya que serán Sub 10, Sub 12, Sub 15, Reserva y Primera. Las dos más chicas jugarán en cancha de 9 mientras que las restantes lo harán en la de 11.

También se estableció como fecha límite para confirmar participación el 10 de julio. En tanto el fichaje de jugadoras libres quedará abierto durante todo el torneo. A su vez, Fernando Crespo ofreció una capacitación para los próximos días teniendo en cuenta que el sistema de fichaje será a través del COMET.