Massa llamó a "una gran coalición opositora" para vencer a Cambiemos

Alejando los rumores de un acercamiento con María Eugenia Vidal y cierto sector del oficialismo, Sergio Massa hizo público un documento donde reafirmó su posición de generar una “gran coalición opositora", para “crear una nueva mayoría posgrieta”.

"La Argentina no necesita de una UNIDAD que sólo une a los dirigentes, sino de una amplia COALICIÓN de partidos que, en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta. Debemos salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno que supere el fracaso de la Argentina, entendiendo que todos debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos", aseguró el líder del Frente Renovador.

“El proyecto debe estar por encima de los nombres", remarcó Massa y evaluó que entre los dirigentes opositores "es más lo que nos une que lo que nos separa".

"Las evidencias del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado, un camino para pocos. Y hoy, como consecuencia de su fracaso, la Patria está en peligro. Los gobiernos de CAMBIEMOS o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa", sentenció.

En ese marco, sostuvo que la coalición debe comprometerse al trabajo y el desarrollo económico inclusivo, la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la calidad de vida de los jubilados y jubiladas, la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista, el cuidado del medio ambiente, la creación de un Consejo económico social y productivo y un "gran acuerdo nacional para la deuda y obligaciones contraídas por el Estado argentino". En relación a la deuda con el FMI, postuló que la Argentina debe "cumplir y honrar nuestros compromisos sin que ello suponga más dolor en nuestra Patria".