Largas colas en el medio del barro: así es la espera de decenas de jubilados por una bolsa con comida

El centro de jubilados “Mi refugio”, ubicado en calle 224, entre 31 y 33, frente a la plaza principal del barrio Belgrano, es una de las postales más de la crisis social y económica que afecta al país. Es que en ese lugar, una vez al mes, bajo la lluvia o con térmicas bajo cero y en el medio del barro, doscientas personas esperan varias horas la mercadería que entrega Pami.

El contenido del bolsón es escaso, pero ante la necesidad, nadie deja de ir a buscarlo. La última entrega –en general, el último lunes de cada mes- trajo una botella de un litro de aceite, un paquete de polenta, otro de fideos, leche en polvo y una lata de arvejas. Atrás quedó el tiempo en el que los ancianos recibían azúcar, yerba, harina, dulce de membrillo o batata, galletitas e, incluso, verduras.

Romina Muñoz, vecina del barrio e hija de una jubilada que retira el bolsón de alimentos, contó que debido al mal estado de la calle –hay pozos tan profundos que el agua de la lluvia queda estancada, no se llega a drenar-, los beneficiarios del plan están en riesgo permanente de caerse. “Hay gente que no tiene quién vaya a buscar la mercadería por ellos y es muy difícil acceder con bastón o andador en estas condiciones”, puntualizó en diálogo con 0223. De hecho, dijo, “muchos abuelos se han caído y si bien realizamos reclamos al centro de jubilados, nadie hizo nada”.

Según la mujer, “si bien empiezan a atender a la gente a partir de las 9, a las 7 comienzan a entregar los números, así que hay que ir muy temprano. Ahora en invierno es muy difícil para la gente grande estar tanto tiempo a la intemperie, con tanto frío”.

En ese lugar, además, se les brinda a diario el almuerzo alrededor de 30 personas que no tienen recursos. “Hay un listado y muchos se encuentran en espera, por si se abre un nuevo cupo. Hay personas que realmente la están pasando muy mal y si no comen ahí, no comen”, lamentó.