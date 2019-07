Crecen las expectativas de los comerciantes de Güemes de cara a las vacaciones de invierno

La cercanía de las vacaciones de invierno genera crecientes expectativas entre los comerciantes de zona Güemes, sobre todo luego del repunte en la actividad que se vivió en dicho centro comercial durante el último fin de semana largo. Desde el sector, aseguraron que en buena parte, esta mejoría se debió a los planes de pago con tarjeta en 3 y 6 cuotas sin interés. "Lo están aprovechando muchísimo", indicaron.

En una recorrida por el tradicional paseo de compras, 0223 dialogó con comerciantes y trabajadores para trazar una real dimensión de la actualidad comercial y económica en dicha zona. La gran mayoría de los consultados aseguró que la actividad "creció bastante" durante el fin de semana extra largo del 9 de Julio lo que produce expectativa positiva de cara al receso invernal. El aumento del uso de tarjetas de débito y crédito a la hora de pagar es otro de los puntos destacados, al igual que las promociones bancarias y las cuotas sin interés.

Marcelo, de la tradicional casa de tejidos Liberati, sostuvo que "vimos una actividad creciente, comparado con otros fines de semana del año, mucho movimiento de gente en la calle lo que se reflejó también en las ventas. Nos vino bien porque necesitábamos ese aire para seguir adelante".

En cuanto a las expectativas de cara a las vacaciones invernales, el comerciante expresó que "son positivas, creemos que si este fin de semana tuvimos esta afluencia de gente, las vacaciones serán 2 semanas en las que se pueda mantener algo parecido para que la gente pueda aprovechar".

"La gente busca mucho las promociones. Ahora, por suerte, al haber bajado las tasas del Ahora 3 y Ahora 6 lo están aprovechando muchísimo. También hay promociones determinados días, dependiendo de la entidad bancaria. Podemos hablar de un 70% u 80% de las operaciones se hacen con tarjeta", señaló.

Daiana, encargada del local de ropa urbana DC, comentó que el fin de semana "fue increíble, la verdad que no esperábamos tanto movimiento". "A veces Mar del Plata se llena pero la gente no gasta pero esta vez se dio que la gente estaba gastando. No sé si es por el Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12 que tenemos durante toda la semana, pero se activó un montón la actividad", remarcó la trabajadora.

En relación a las expectativas por el inminente receso, la joven aseguró que "este fin de semana largo era clave, todos veíamos que si nos iba bien se preveían una buenas vacaciones de invierno, ojalá que sea así". "Se vio movimiento y eso es bueno, lo hablamos con otros comerciantes y les pasó igual", subrayó.

Consultada por los medios de pago más elegidos por la clientela, Daiana mencionó que "promociones con bancos no tenemos pero si hacemos 3, 6 y 12 pagos toda la semana. 3 y 6 es sin interés con todas las tarjetas, el plan 12 tiene un poquito de recargo, pero la gente se inclina a eso".

Por su parte, Anabel, del local de ropa masculina Lordzaid, sostuvo que "el fin de semana fue bueno, se vio que anduvo gente y ayudó al comercio en las ventas".

"Las expectativas siempre son buenas aunque las vacaciones de invierno y las de verano últimamente no vienen bien, a diferencia de los fines de semana largo. Obviamente esperamos que haya gente y que esto ayude a la ciudad", señaló.

Por último y en sintonía con la tendencia marcada por otros comerciantes, la joven comentó que "la gente mayormente paga con tarjeta y están aprovechando ahora que volvieron las 3 y 6 cuotas sin interés todos los días".

Gastronomía

Para Gabriel, propietario de Tri Tri, Chori & Drinks, de Castelli y Olavarría, "en comparación con otros fines de semana", la actividad estuvo "floja". "Hubo más movimiento de lo habitual pero no fue explosivo, supongo que por la cercanía con las vacaciones y que en ese período debería funcionar un poco mejor", aseguró.

En relación a las próximas vacaciones de invierno, el comerciante sostuvo que "las expectativas son positivas, estamos todos con expectativas positivas que nos ayuden a soportar el invierno".

Con respecto a las formas de pago de los clientes, señaló que "entre efectivo y tarjeta, hoy están casi al 50%, está pagando tanta gente en efectivo como con tarjeta".

Por último, Martín, a cargo de la sucursal de pizzería La Mini de Alvarado entre Güemes y Alvear, sostuvo que "el fin de semana, dentro de todo, fue bastante aceptable. Hubo más movimiento de gente a pesar del frío y se pudo incrementar un poquito la diferencia. Cuando la gente sale, siempre repercute positivamente".

"Las expectativas", para las vacaciones de invierno "son buenas, ojalá nos vaya genial", expresó y añadió: "siempre esperamos que se trabaje, que haya gente. Hay que agregarle condimentos a la ciudad para atraer a los clientes y turistas para que vengan".

"En cuanto a las formas de pago, cada vez se ve más gente que paga con tarjeta", concluyó el comerciante.