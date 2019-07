Arranca el Clausura de la Liga Marplatense

Fecha 1 (22/7)

17hs. Defensores del Sur vs. Cadetes

18.30 Peñarol vs. Los Pampas

20hs Boca vs. River

Libre: San Isidro

Fecha 2

River vs. Peñarol

Los Pampas vs. Defensores del Sur

Cadetes vs. San Isidro

Libre: Boca

Fecha 3

San Isidro vs. Los Pampas

Defensores del Sur vs. River

Peñarol vs. Boca

Libre: Cadetes

Fecha 4

Boca vs. Defensores del Sur

River vs. San Isidro

Los Pampas vs. Cadetes

Libre: Peñarol

Fecha 5

Cadetes vs. River

San Isidro vs. Boca

Defensores del Sur vs. Peñarol

Libre: Los Pampas

Fecha 6

Peñarol vs. San Isidro

Boca vs. Cadetes

River vs. Los Pampas

Libre: Defensores del Sur

Fecha 7

Los Pampas vs. Boca

Cadetes vs. Peñarol

San Isidro vs. Defensores del Sur

Libre: River