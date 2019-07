Gripe A: confirman que una nena de 4 años es la primera víctima fatal en Mar del Plata

Desde Zona Sanitaria VIII confirmaron hace instantes a 0223 que la pequeña de 4 años que murió este lunes en el Materno Infantil, había contraído gripe A.

Mauricio Besteiro, titular del organismo de salud provincial en Mar del Plata, sostuvo que el caso “es una excepción”, ya que la pequeña “estaba vacunada contra la gripe y no estaba dentro de un grupo de riesgo”.

En ese contexto, el funcionario señaló que en estos momentos “se está realizando un estudio de PCR, para determinar qué tipo de gripe, si es H1N1 o H3N2” es la que causó el deceso.

El director ejecutivo de Zona Sanitaria VIII contó que la niña comenzó a tener sintomatología el pasado jueves, fue atendida en el Materno e ingresó el sábado a la madrugada hasta que este lunes tras una cardiopatía falleció.

“El caso tiene una virulencia poco habitual, es una excepción que tapa a la regla porque la nena tenía la vacunación al día y estaba sana”, remarcó Besteiro, que agregó que el caso “es el primero en la Zona Sanitaria VIII, que abarca una población de 1.400.000 personas mientras que en la provincia de Buenos Aires se han registrado 13 muertes en lo que va del 2019, que se toma desde mayo hasta ahora”.

Más allá de este caso, Besteiro sostuvo que la primera recomendación “es tener la vacunación al día, porque evitas un montón de problemas, aunque lamentablemente este caso es la excepción de la regla”.

Asimismo, el profesional agregó como consejo el de evitar aglomeraciones en época invernal en ambientes cerrados, en aulas con más de 4 o 5 chicos con cuadros gripales hacer una desinfección, estornudar doblando el codo para taparse la boca y hacer circular el aire de manera de manera diaria en ambientes de la casa.

Por último el máximo responsable del área sanitaria señaló que este miércoles darán una charla informativa en el Colegio Nueva Pompeya a padres y docentes, donde además se dará apoyo psicológico a los alumnos de nivel inicial, compañeros de la niña fallecida.

“El colegio no tuvo clases por un tema de duelo y no por el tema infeccioso. Desde Zona Sanitaria no aconsejamos por el momento este tipo de medidas”, cerró Besteiro.