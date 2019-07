Tres representantes de la Academia Dillet a las finales

Una gran actuación tuvieron los tenistas de la Academia Alejandro Dillet en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses que se disputó en el club Uncas de Tandil. Los tres singlistas que se presentaron se consagraron campeones en sus categorías y sacaron pasaje a las finales de nuestra ciudad en el mes de septiembre, mientra que la pareja de dobles quedó en la puerta al perder la definición con la dupla local.

En sub 16, Julian Sánchez se coronó al vencer en semifinales al representante de General Alvarado por un doble 6-2 y en la final al jugador de Ayacucho por el mismo resultado. En sub 18, Franco Valdez aplastó por 6-0 y 6-0 al hombre de Miramar, en semifinales 6-2 y 6-0 al de Ayacucho y en la final al tandilense por 6-3 y 6-1. En sub 16 damas, Celina Acuña se consagró campeona por no presentación de las demás jugadoras de la categoría. Por su parte, en sub 14 dobles Benjamín Gregorio Sanz - Facundo Mazzucchelli perdieron en la final con la pareja de Tandil.

De esta manera, Celina Acuña, Julián Sánchez y Franco Valdez clasificaron para representar en dichas categorías a General Pueyrredón en las finales de los Juegos que se disputarán en nuestra ciudad a partir del 29 de septiembre