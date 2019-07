Tarifa social: advierten que Camuzzi no cortará el gas “mientras haya voluntad de pago”

Los usuarios de gas con Tarifa Social y los sectores en situación de vulnerabilidad podrán ser pasivos de cortes del servicio si “no hay voluntad de pago”.

Así lo aclararon desde Consumidores Argentinos, que se reunieron el pasado 11 de julio en la sede del Enargas en Capital Federal con representantes de Camuzzi Gas Pampeana.

A fines de junio, la Cámara Nacional de Apelaciones levantó la medida cautelar vigente que impedía avanzar con cortes del servicio en aquellos casos que adviertan falta de pago a las tarifas por parte de los usuarios.

Sergio Procelli, titular de la ong de consumidores señaló que Camuzzi “se comprometió a hacer planes de pago con los usuarios con tarifa social y a todos los que estén en situación de vulnerabilidad”.

En ese punto, Procelli indicó que “los cortes no se darían en esas circunstancias” y remarcó que “si no hay voluntad de pago o si la boleta se va incrementando mucho, hay corte. Dan opciones mientras haya voluntad de pago. No está prohibido el corte”, aclaró.