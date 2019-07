Denuncian que Moro interfirió en delaciones premiadas

Revelaciones del sitio The Intercept difundidos por Folha de Sao Paulo y Revista Veja indican que el ministro de Seguridad y Justicia de Jair Bolsonaro y ex juez de la Operación Lava Jato, Sergio Moro, interfirió en las negociaciones con dos ejecutivos de la constructora Camargo Correa para que admitan actos de corrupción en 2015.

Según la legislación, lo jueces pueden participar de negociaciones que se produce en el marco de la delación premiada para garantizar la imparcialidad a la hora de juzgar las informaciones que se aportan.

Los diálogos revelados muestran que el 23 de febrero de 2015, el procurador Deltan Dallagnol le escribió a Carlos Fernando dos Santos Lima, quien estaba cargo de las negociaciones con los empresarios de la empresa mencionada. Allí, Dallagnol sugiere que Moro solía ser consultado sobre las delaciones.

"Como sugerencia, sería bueno consultar a Moro sobre los niveles establecidos", dice Deltan. La respuesta de Carlos Fernando fue: "El procedimiento se ha convertido en un caos". Para él, tal procedimiento representaba "una especie de negocio en el que uno quiere jugar para la audiencia, exagerar al colaborador, presentar al abogado, sin realmente seguir adelante".

El abogado le dijo a Deltan que no sabía "negociar como un turco" y que negociar con Moro sería "contrario a la buena fe que debe tener un negociador". Deltan consideró arriesgado no consultar al juez de entonces y dijo: "¿Quieres hacer los acuerdos de Camargo incluso con pesar de que Moro no esté de acuerdo? Creo que es peligroso que la relación lo haga sin acudir a él, lo que no significa que lo sigamos ".

"Incluso podemos eliminar lo que puso (quiere que todos sean condenados a un año de prisión), pero tiene que hablar con él, de lo contrario dirá que ignoramos lo que dijo", agregó Dallagnol. La denuncia se produjo la primera vez que ejecutivos de un gran contratista admitieron prácticas corruptas (informaron a un cartel de compañías por la extraña oferta de Petrobras por sobornos a políticos) ante representantes de empresas constructoras como Odebrecht y Andrade Gutierrez.

Consultado por Folha, Moro negó haber participado en la negociación de los acuerdos de colaboración premiados como juez y dijo que "corresponde al juez, por ley, aprobar o no los acuerdos de cooperación". "Por ley, el juez puede negarse a aprobar acuerdos que no están justificados, y es posible considerar la desproporcionalidad entre la colaboración y los beneficios", agregó.