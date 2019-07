Sportiva rompió el molde: campeón ante Mar del Plata Club

La gran jornada que se vivió en Santa Celina desde las 10 de la mañana culminó cerca de las 16, cuando el referee Matías Bertazza de la URBA pitó el final y se desató el festejo de Sportiva de Bahía Blanca, que venció por 14 a 11 al local Mar del Plata Club y consiguió su primera corona en el Regional Pampeano A.

El equipo conducido por Bernardo Stortoni y Juan Manuel Doria levantó una desventaja de 11 a 0 al descanso, dos penales de Leonardo Sestelo y un try de Franco Catuogno, gracias a los tries de Manuel Santos y Tomás Inchausti, más dos conversiones de Ignacio Ficadenti, pero, sobre todo, empujados por un impulso que dejó sin chances a los ahora ex monarcas del TRPA.

En el medio de los festejos, Manuel Santos reconoció que "la verdad que no esperábamos todo esto. Nos imaginábmos quedar terceros o cuartos,y cuando se dieron los resultados penamos 'Uh, en la que nos metimos' , teníamos que jugar una final con Mar del Plata Club que nunca habíamos ganado acá, preparamos el partido y se nos dio". Además, el autor del try que puso en juego otra vez a Sportiva, destacó que "sabíamos que para ganar este partido teníamos que pegar primeros en el segundo tiempo, por suerte lo hicimos, ellos se cayeron, nos contagiamos con el tackle y después nos pudimos meter otra vez y nos llevamos el partido".

Con una aforo que superó más de 3000 personas, con muchos llegados desde Bahía Blanca, otra vez se vivió una gran fiesta del Rugby, en donde todos los fanáticos convivieron en paz y disfrutaron de una tarde que coronó a un nuevo Campeón del Regional Pampeano A, que cortó con la hegemonía de Mar del Plata Club y Sporting en dicha competencia.

En Intermedia, el triunfo fue para Sporting

En segundo turno, Sporting consiguió vencer a Mar del Plata Club y de esa forma llevarse el título Regional de Intermedia. En esta ocasión, el elenco visitante triunfó por 21 a 29.

Para el equipo vencedor sumó un try Santiago Álvarez, hubo un Try Penal, y Matías Silenzi aportó una conversión y cinco penales para ponerle cifras definitivas a un encuentro que lo dieron vuelta para quedarse merecidamente con el título.

En Pre fue Campeón Mar del Plata Club

La jornada de este sábado comenzó desde temprano con el triunfo de Mar del Plata Club en Preintermedia. El equipo local se impuso en el clásico frente a Sporting 17 a 11.

Gabriel Faggiolini y Joaquín Solovoiff, más dos conversiones y un penal de Federico Hernando, fueron los autores de los tries del triunfo de los locales. Para los "Maristas", un try de Bautista Desrets y dos penales de "Cote" López Silva no fueron suficientes.