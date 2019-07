Federico López: "Cerramos un capítulo y abrimos uno nuevo"

Cara de cansancio pero tranquilidad. Se terminó la espera, ya no hay misterio. Desde el gol de Leo Alvarado y la vuelta olímpica en Río Gallegos el 9 de junio, pasaron 47 días donde la pregunta que más le hicieron fue: ¿Lo juegan?. La respuesta de Federico López siempre fue la misma: "Lo estamos viendo. No nos vamos a apurar ni vamos a hacer locuras. Si no se puede no vamos a dudar en bajarnos, lo más importante es el club y no lo complicaremos por jugar el Federal A".

Ese mismo convencimiento que mostraba para mantener la incertidumbre sobre lo que haría Círculo Deportivo, lo tiene ahora para asegurar que el "Papero" va a estar a la altura, que se trabajó mucho para conseguir los medios y que por eso esperaron hasta el límite impuesto por el Consejo Federal para dar la respuesta final. Si bien es la cara visible de una Comisión Directiva que trabaja y mucho, y no deja de mencionar a varios de sus compañeros que son su apoyo fundamental, tiene a algunas personas que lo empujan y ayudan en todo esto, empezando por su papá Jorge, Ernesto Gabarain y Carlos Hernández. Apenas horas después de tomar una de las decisiones más trascendentales en su carrera como dirigente, con sólo 34 años, el Presidente rojiverde recibió a 0223 en su oficina de la sede de Bolivar 146.

-Se terminaron días de mucho trabajo, de muchas reuniones. ¿Convencido con la decisión?

-Sí, estoy convencido porque hicimos un análisis importante de todo esto y eso nos deja tranquilos. No sé cuántos clubes lo hacen porque quizás tienen ayuda desde otros lados, una economía más holgada y no necesitan pensar en los viajes, los hoteles o las comidas del plantel. No dejamos detalle librado al azar y por eso creemos que estamos capacitados para jugar el torneo, después hay un montón de compromisos que por más que haya contratos de publicidad firmados, no se sabe lo que puede pasar pero siempre hay cuotas de confianza y riesgo. Realmente tenemos todo lo posible previsto, y hay gente de acá de Otamendi que nos va a ayudar sumado a que tenemos el compromiso de la Municipalidad de General Alvarado, del intendente Germán Di Cesare que nos va a dar una mano.

-No se quisieron hacer los misteriosos, lo oficializaron cuando estuvieron 100% seguros.

-Estuvimos hasta el último día cerrando algunas cosas y en base a eso tomamos la decisión. Recién el jueves hablé con mis compañeros formalmente todo esto, muchos de ellos no sabían demasiado, preferí no contarlo porque no era certero, entonces una vez que definimos se hizo una presentación en la que pudimos ver el presupuesto con los gastos estimados para afrontar la competencia y los ingresos con los que lo podemos solventar esas salidas. Por eso preferí no hablar con los medios hasta que no lo supieran ellos porque la realidad es que no está bueno que salga en la prensa algo que el resto de la Comisión desconoce, entonces cuando estuvimos seguros de lo que íbamos a hacer, lo expresamos de la Subcomisión de Fútbol a nuestros compañeros, y con ese apoyo total, se decidió y lo hicimos oficial.

-Jugar en Otamendi era indispensable, si no no había nada que analizar?

-No, para nosotros jugar en nuestra cancha era fundamental por la localía que es importante y después por los costos también. Porque ir a jugar a Mar del Plata sería cambiar todo y no queremos, porque es nuestra esencia y sabemos que podemos jugar acá ya que se juega sin visitantes, tenemos que tratar de aprovechar eso. Hace unos días estuvo Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide, y las obras que tenemos que hacer no son tantas. Hay que terminar un paredón que da atrás de uno de los arcos y que divide el predio con una casa vecina, vamos a hacer una reforma en los vestuarios pero porque nosotros creemos que podemos mejorar algunas cositas, no nos pidieron mayores cambios, vimos buena predisposición tanto de ellos como de Paulo Rodríguez, jefe de policía de Miramar, que sabemos que no nos van a complicar con la cantidad de efectivos. Además, no dependemos si juega Aldosivi o Alvarado, por lo que seguramente juguemos siempre los domingos.

-¿Cómo te sentiste en tu primera reunión de la categoría?

-La verdad que bien, se terminó de definir el formato de dos zonas de 15 y eso ayuda porque es una competencia más larga, no como años anteriores que quizás un equipo jugaba 8 meses y tenían que pagar un contrato por 12. Además, por lo que hablaron presidentes de otros clubes estaban un poco aburridos de jugar siempre con los mismos y este formato generaría más expectativas en los hinchas. Ahora estamos esperando que se confirme el dinero que se destinará a la categoría porque sabemos cuánto cobraban el año pasado y nos dijeron que iba a ser mayor, pero aún no hay un número oficial.

-El cuerpo técnico ni se pregunta, sigue el que está.

-Si, el cuerpo técnico va a seguir, nuestra confianza para con Alexis Matteo, Ariel Carli y Juan Blaires es total, sabemos de su capacidad y son claves desde su trabajo para acotar la brecha que quizás tenemos en presupuesto con respecto a otros equipos. Seguramente sumemos un ayudante de campo y un profe más, porque para nosotros la Primera Local también es importante, y se va a dar que cuando el Federal viaje va a tener que quedar un grupo a cargo de los chicos que jueguen la Liga Marplatense y para que entrenen los que no les toque viajar.

-¿Cuál es la idea respecto al plantel?

-Nosotros cerramos un capítulo y abrimos uno nuevo. El que será el encargado de definir después es "Piky" (Matteo), pero sabemos que entre las distintas categorías hay diferencias, entonces habrá varios que podrán jugar, otros acompañar y algunos que no puedan estar pero seguirán en la local hasta diciembre al menos. Y nuestra idea es buscar en la zona, hemos tenido algunas charlas con jugadores, ahora las vamos a acelerar, pero con la idea clara de que no nos vamos a mover de un presupuesto estipulado. Por suerte hay un montón de jugadores que quieren venir a jugar a Círculo, pero nosotros queremos cuidar el grupo, la parte humana es fundamental, se ha formado hace mucho tiempo, han ido cambiando piezas pero siempre por el mismo camino y ahora hay que potenciarlo, marcar una línea de conducta, y sabemos que para eso y estar a la altura, necesitamos reforzar el plantel.

-¿Quieren traer algunos jugadores de afuera, con experiencia en la categoría?

-Hay una persona que nos dio una mano con uno de los sponsors que es "Pocho" Arismendi, representante FIFA, que conoce mucho del fútbol argentino, de relaciones en AFA. A través de un amigo en común se entera que Círculo estaba viendo si jugar el Federal y me llamó contando la posibilidad de acercar una empresa que quiere instalar su marca en la zona con la cual es cercano y sería su Asesor Deportivo porque también cuenta con jugadores que se pueden sumar con pasado en Primera y experiencia en ascensos, así que tendríamos 3 ó 4 jugadores desde su aporte, además estamos cerca con algunos chicos de la zona y queremos contar con Federico Azcárate y Diego Villar, que son jugadores de jerarquía, pero todavía estamos en diálogo y no cerramos nada. Esta gente y quienes confían en nosotros están interesados en poder crecer juntos, en un proyecto a largo plazo, entonces es importante ese apoyo y tomar la experiencia.

-¿Cuándo comienza la pretemporada?

-Se empieza el 5 de agosto y seguramente se dividan dos grupos porque tenemos varios chicos que deben seguir adelante el Torneo Local que está en competencia, por suerte nosotros volvimos de Río Gallegos y nunca paramos de entrenar, por lo que en lo físico están bien. Hay que hacer una puesta a punto, pero tampoco hay mucho tiempo porque el torneo empieza el 1° de septiembre. La decisión de los grupos la va a tomar el entrenador obviamente, e igual luego van a trabajar todos juntos, como venimos haciendo, pero al venir más jugadores el grupo va a ser más numeroso y por eso estamos trabajando en conjunto con Lucas Baldino que es nuestro Coordinador y está colaborando a la par nuestra en resolver detalles para que todo se dé de la mejor manera y no falte nada.