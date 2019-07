Gasoducto: esta semana comenzarán a conectar 10 mil nuevos usuarios a la red de gas natural

Luegas de muchas idas y vueltas con la construcción del Gasoducto de la Costa, finalmente se espera que esta semana comiencen a conectarse unos 10.000 nuevos usuarios a la red de gas natural.

Así lo confirmaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, que a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó la finalización de la interconexión entre las estaciones reductoras de presión El Tejado y La Invernada.

Esta semana, 10 mil nuevos usuarios tendrán la posibilidad de conectarse a la red de gas en Mar del Plata gracias a la ampliación del gasoducto de la costa. Se trata de la interconexción entre las estaciones reductoras de presión El Tejado y La Invernada. #EstamosAvanzando pic.twitter.com/SateaGbIKu — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) July 26, 2019

“En una primera etapa serán estos 10.000 nuevos usuarios y en una segunda etapa, antes de fin de año, se conectarán los restantes 75.000. Ahora están trabajando en la seguridad del gasoducto y los empalmes de los caños en Las Armas y Santa Paula”, explicó en diálogo con 0223, Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores de Mar del Plata.

Según precisó Tamburini, en una primera etapa se conectará el gas a las viviendas unifamiliares y multifamiliares –casas, edificios- que fueron construidos desde fines del 2014 hasta la actualidad, que quedaron “dentro del corralito del gas”. Mientras que en una segunda etapa, les tocará el turno al área industrial.

“Lo cierto es que la obra fue muy demorada y ya pasaron casi 5 años. Y no hablamos de una obra faraónica. De hecho ya se está pensando en un nuevo gasoducto para que no vuelva a pasar esto. Camuzzi ya tiene asignado un nuevo presupuesto para hacer otro gasoducto. No nos olvidemos que estamos hablando de 85 mil nuevos usuarios solo desde la zona que se extiende desde Miramar hasta Madariaga”, cerró el titular del Centro de Constructores.