Gasoducto de la Costa: “Pasaron 4 años y estamos en la misma situación”

Desde el Colegio de Ingenieros de General Pueyrredon consideraron que el Gasoducto de la Costa sigue demorado por algunas cuestiones burocráticas implementadas por la actual administración nacional. Afirman que la problemática, iniciada en 2014, cuando se decidió no otorgar más conexiones de gas, avanzó “muy poco”.

“Cuando el Gobierno arrancó en 2015 con el tema, dejó de lado la licitación que hizo la anterior gestión. Y realizó la licitación, de manera extraña, del nuevo tendido en tramos, cuando antes se hacía de manera completa. Para dar un ejemplo, recién en febrero de este año, la empresa que se encarga de la instalación del material de los caños, está esperando a que el Estado le entregue los caños y estamos en abril. Por este tipo de cosas, pasaron 4 años y estamos en la misma situación”, explicó Carlos Filippini, presidente del Colegio de Ingenieros, Distrito 2, en diálogo con 0223.

"Mar del Plata no puede darse el lujo de no resolver el problema energético"

En esa cuestión, el ingeniero, que además integra el Foro de la Construcción, cuestionó que “se han manejado mal los tiempos: Mar del Plata no puede darse el lujo de no resolver el problema energético. No sólo afecta a la construcción de grandes edificios, sino a las pequeñas viviendas o al Parque Industrial, que no tiene capacidad para recibir nuevas empresas, no porque no tenga espacio físico sino por la falta de energía”, razonó.

“No sólo el gas es un problema a resolver sino la cuestión eléctrica: si bien se ha realizado la repotenciación de la 9 de Julio, aún no se concretó la línea de tendido de 500 kv Bahía Blanca -Mar del Plata, que tiene una una gran demora y beneficia –al igual que el Gasoducto- a toda la costa”, concluyó Filippini.