Tras el acampe, fracasó la reunión con Nación y las cooperativas evalúan “medidas contundentes”

Este miércoles se realizó la esperada audiencia de mediación entre dirigentes de las organizaciones sociales –que protagonizaron 7 días de “acampe histórico” la semana pasada- con funcionarios de Desarrollo Social de Nación. Y los resultados no fueron los esperados, por lo que en las próximas horas decidirán una medida de protesta “contundente”.

En la puerta de la Fiscalía General de Rioja 2327, Rodrigo Hernández, referente de Barrios de Pie Mar del Plata mostró su disconformidad por la “insuficiente propuesta” elevada por la cartera social que dirige Carolina Stanley: “Teníamos una expectativa más elevada porque Cid, es un funcionario que tiene la potestad de poder resolver la problemática de los programas sociales para Mar del Plata, que tiene más de 40 mil indigentes y ejecutados cerca de 7 mil programas sociales”.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que el fracaso de la reunión fue porque “no hay propuestas concretas y nos deja replantear como seguimos para adelante”.

Por su parte Agustín Calamante, del Frente Barrial CTA, consideró que “el gobierno no tiene la mas mínima sensibilidad y que no le interesa la cuestión del trabajo. Nos preocupa y nos pone en alerta: no podemos cruzar de brazos y seguir realizando distintas medidas de fuerza para visibilizar el conflicto en Mar del Plata”.

“Haremos una asamblea con distintas organizaciones sociales y con mandato, llevaremos adelante una reunión con distintos espacios, para pensar y diagramar una protesta que sea contundente”, cerró Calamante.