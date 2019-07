Alberto Fernández: "Lula es víctima de una prisión arbitraria"

Alberto Fernández se reunió con el ex presidente de Brasil, Luiz Inazio Lula Da Silva, en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba en donde se encuentra detenido.

En una entrevista con el diario Pagina 12, el candidato a presidente por el Frente de Todos dijo que "Lula es víctima de una prisión arbitraria" y recordó: "Soy parte desde hace más de un año del comité internacional pro libertad de Lula, vine a Brasil en viaje humanitario".

Alberto Fernandez, @alferdez, candidato à Presidência da Argentina, e Celso Amorim, ex-chanceler, chegam à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para visitar o ex-presidente Lula.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/iXMOZ0XMTz — Lula (@LulaOficial) July 4, 2019

Con la compañía del ex Canciller de Brasil, Celso Amorim, Fernández consideró que "lo que se ha violentado en Brasil es el estado de Derecho, soy abogado, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, he escrito libros sobre este tema". "No me importa el pensamiento de quien está preso arbitrariamente, y en el caso de Lula además pienso bastante parecido a él", explicó.

El líder del Partido de los Trabajadores está privado de su libertad desde el 7 de abril de 2018 a partir de una sentencia del ex juez Sergio Moro que abandonó la carrera judicial para ser ministro de Seguridad y Justicia de Jair Bolsonaro.

El martes tuvo que asistir a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para dar explicaciones de los diálogos obtenidos por el sitio The Intercept revelaron conversaciones ilegales del entonces magistrado con miembros del Ministerio Público para forzar la condena contra Lula.

Horas antes de la llegada de Alberto Fernández a Curitiba, Bolsonaro manifestó, implícitamente, su preocupación sobre los comicios argentinos de octubre, sin nombrar explícitamente la fórmula Fernández-Fernández.