Las historias de Carlos y Emanuel, dos hombres que piden por un plato caliente: "La calle está muy dura"

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales inició este jueves una tarea solidaria para paliar el costado más lamentable que generan las bajas temperaturas que por estas horas azotan a Mar del Plata y la región: bajo la consigna "Frío Cero", el sindicato abrió sus puertas para asistir a las personas en situación de calle con un refugio y un plato de comida caliente. Además. también reciben donaciones de ropa y abrigo de todo tipo.

En diálogo con 0223, Daniel Méndez, presidente del sindicato, resaltó que la iniciativa surgió de la Confederación General del Trabajo (CGT). "Veíamos la necesidad de brindar lo poco que tenemos nosotros con las instalaciones ubicadas en un punto neurálgico de la ciudad de Mar del Plata para todos", explicó.

Todas aquellas personas en situación de calle que se acerquen recibirán un plato de comida caliente y podrán pasar la noche del jueves y viernes en el salón de usos múltiples de la asociación, aunque no se descarta que la medida se extienda a los próximos días. "Si las inclemencias climáticas siguen, nosotros vamos a tratar de continuar, pero depende de si el salón está ocupado o no", comentó. En este contexto, 25 personas se habían acercado a merendar al sindicato y aguardan que el número se duplique durante la noche para cenar y pernoctar.

Emanuel tiene 25 años y desde hace un tiempo vive en la calle por problemas con las adicciones. En la fría noche del jueves se acercó hasta la sede de la Aecn, en 25 de Mayo 2847, para no pasar más frío, al menos por un rato. El lunes pasado fue su última noche en el parador de asistencia de Plaza Rocha, pero no por elección. "Me dieron un subsidio de dos mil pesos para que me vaya", aseguró.

Mientras el intendente Carlos Arroyo asegura que "por algún motivo psicológico" las personas en situación de calle quieren "permanecer a la intemperie", Emanuel pide por otra oportunidad y pone en duda las palabras del jefe comunal. "Hay mucha gente que está en la calle por este Gobierno. No recibimos la ayuda que uno necesita. Hoy puedo dormir acá, pero sino estoy en la calle", explicó.

"Del parador me dejaron con esa plata, no tengo para alquilar y no me aceptan. Hay mucha gente que quiere salir de la calle, pero para el Estado somos un número nada más. Yo quiero que el Gobierno me dé una posibilidad para salir adelante. La calle con este frío está muy dura, duele mucho, es peligroso", indicó el joven. "Por suerte la gente es muy solidaria, pero no los que gobiernan. Este Gobierno no ayuda a los que quieren salir adelante. No tenemos porqué morirnos de frío", expresó.

Por su parte, Carlos, un hombre de 56 años que cuida coches sobre la calle Mitre hace 20 años, también se acercó a buscar refugió y comida caliente a la sede de la asociación. "Hoy la calle está muy dura, nos cuesta ganar el mango. Con lo que hago trato de gastarlo en un hotel y no pasar la noche en la calle", resaltó. "Esta iniciativa está muy buena. Por suerte nos pueden dar una mano porque la calle te arruina. A mi me arruinó mucho", admitió Carlos.

Mientras tanto, con este panorama sombrío, desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que se esperan temperaturas bajo cero para la madrugada e incluso, sigue vigente la posibilidad de que nieve en Mar del Plata durante las horas de la noche.