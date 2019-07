Arroyo dijo que "por algún motivo psicológico" las personas en situación de calle quieren "permanecer a la intemperie"

La ola polar que se vive en gran parte del país genera preocupación, sobre todo, por las personas que viven en situación de calle. Hasta el momento, suman cinco los que murieron por hipotermia: dos en Jujuy, uno en Balvanera, otro en Santa Fe y la víctima restante, en Mar del Plata.

En el caso del la víctima fallecida en esta ciudad, se trata de un hombre cuya identidad no trascendió y que falleció durante la madrugada del martes en inmediaciones de San Martín y la costa. Según testigos, se desplomó en la calle y no pudo ser reanimado.

En ese contexto, todas las miradas recayeron sobre el municipio y, particularmente, sobre la Secretaría de Desarrollo Social, área a responsable de asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad. Según el intendente Carlos Arroyo, la Comuna cuenta los medios y los lugares necesarios para amparar a la gente que vive en la calle.

Sin embargo aclaró que no pueden llevar por la fuerza a quienes se nieguen a recibir ayuda. “El problema no es el cuidado de la gente, porque para eso tenemos los lugares y los medios; el problema es que muchas personas no quieren ser voluntariamente conducidas a estos lugares”, dijo ante la consulta de 0223, minutos después de que finalizara la conferencia en la que anunció la creación de un refugio canino.

A su criterio, “por algún motivo psicológico o de lo que fuere, quieren permanecer a la intemperie y las consecuencias pueden ser terribles”. “Nosotros no tenemos autoridad para obligarlos a ir por la fuerza porque sería prácticamente una detención”, explicó.

En esa línea, el jefe municipal insistió en que forzarlos “está prohibido por la ley”, por lo que por lo tanto "si la persona no quiere, ir corremos el riesgo de que pasen las cosas que están pasando”. “También hay muchos casos de abuso de alcohol, consumo de droga, mala alimentación; múltiples situaciones que llevan a que la persona pierdan la vida”, remarcó.