Arroyo respondió a las críticas de Alberto Fernández: "No tiene idea de lo que está hablando"

En el marco del desfile por la celebración del Día de la Independencia Nacional que tuvo lugar durante la mañana del martes en el playón de Playa Grande, el intendente Carlos Arroyo respondió a las críticas que recibió por parte de Alberto Fernández y el resto de los candidatos de Frente de Todos tras su paso por Mar del Plata el lunes pasado.

A lo largo del primer día de la semana la precandidata a intendenta Fernanda Raverta, Axel Kicillof y Verónica Magario, integrantes de la fórmula para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y el precandidato a presidente Alberto Fernández habían disparado fuertes críticas para la gestión de Cambiemos tanto para Mauricio Macri como para María Eugenia Vidal. Por su parte, Arroyo también recibió cuestionamientos y el jefe comunal no tardó en responder.

"De las críticas que puedan hacer señores como Alberto Fernández, que durante tres años dijo una cosa y de la noche a la mañana se dio vuelta, francamente no me interesa", inició Arroyo. "Ayer lo vi por televisión y opinó que mi gestión causó daño en Mar del Plata. Ese hombre no tiene idea de lo que está hablando", agregó.

"Me importan muy poco la opinión de los políticos porque yo soy un docente. Tengo otro sentido de la patria, el país y el esfuerzo", comentó. Por último, Arroyo sostuvo que "gracias a los políticos tenemos hambre y 30% de desocupación". "Esto pasa hace años, desde la segunda presidencia de Juan Domingo Perón que el país se vino abajo", concluyó el jefe comunal.

"Si los ciudadanos quieren más ajuste, una reforma laboral que empobrezca a los trabajadores, seguir castigando la educación pública, no me voten", había expresado Alberto Fernández en el cierre del acto que organizó Frente de Todos en el club Talleres de Mar del Plata. Además, había señalado que "Cambiemos destruyó todo" y que en Mar del Plata se observan las mismas necesidades que en el resto del país.