Alberto Fernández en Mar del Plata: “Necesitamos cambiar este presente”

De visita en Mar del Plata, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández criticó duramente el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri y de cara a las próximas elecciones, sostuvo que “necesitamos cambiar este presente”.

En una conferencia que se desarrolló en el Hotel Hermitage, el candidato junto a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación, valoró la presencia de la precandidata a intendente Fernanda Raverta como la “nueva dirigencia”, además del diputado nacional Facundo Moyano y el actual intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, primer candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral.

En referencia al armado del frente político, Fernández señaló que “necesitamos cambiar este presente y eso es lo que nos une”. “Todos cedimos, pensando en la gente”, evaluó.

Cuestionando el actual modelo económico, sostuvo que “Macri apagó la economía, empezó a caer el consumo, cayó la producción, aumentó el desempleo y mucha gente cayó en la pobreza”.

En ese marco, expresó que el “gobierno miente” cuando habla del supuesto acuerdo entre el Mercosur con la Unión Europea, “que ni siquiera Francia aceptó”.

“Vamos a volver a generar producción y empleo”, remarcó Fernández, que advirtió al mismo tiempo la intención del gobierno de Mauricio Macri de hacer una reforma laboral y previsional. “No voy a castigar a ningún trabajador ni a jubilado”, enunció.

Por otra parte, el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner fue crítico con el endeudamiento al Fondo Monetario Internacional que tuvo el país desde la llegada de Cambiemos al poder, de los cuales “de los 57 mil millones de dólares, 30 mil millones se usaron para evadir divisas y quedan 11 mil millones para entrar. Esperemos que los amigos de Macri no se los lleven”, apuntó.

Asimismo, analizó los tarifazos en los servicios públicos y se preguntó: “¿Dónde están los cambios en el sistema energético, donde están las inversiones? Han logrado que 50 millones de personas se queden al mismo momento sin luz”, dijo y cuestionó en es ese punto la “dolarización de las tarifas” para que algunos “se sigan enriqueciendo”.

"No podemos combatir a la inflación restringiendo el consumo"

Ante la pregunta acerca de cuánto tiempo le llevará corregir el rumbo económico en caso de ser presidente, Fernández cuestionó a Macri “como poco conocedor de la economía” y dijo que “la inflación no se baja de golpe”.

“Nos va a llevar un tiempo pero no podemos combatir a la inflación restringiendo el consumo y sacando plata al bolsillo de la gente. Está visto que no es la causa de la inflación porque lleva 4 años y la inflación sigue. La causa debe ser por no saber controlar la divisa, pagando tasas de intereses descomunales. No tengan dudas que de inmediato todos vamos a salir de este cono de sombras que nos condena a no gastar y empobreciéndonos diariamente. Vamos a volver a poner plata en los bolsillos de la gente”, arengó Fernández.

”Los que se corrompieron son ellos, que se hicieron un blanqueo y la familia de Macri pudo blanquear 600 millones de pesos que previamente le robaron al Estado, a todos nosotros”, evaluó.

"Si los argentinos quieren más ajuste y pobreza, voten a Macri"

Al ser consultado por la dificultad que atraviesan todos los argentinos que están pagando los créditos hipotecarios UVA, Fernández dijo que “hay que darles respuesta así como se las dimos a la gente que tenían los campos hipotecados (en 2003). Había 40 mil juicios y los levantamos. Esto es un problema muy grave y estamos pensando en crear un Ministerio de Vivienda y Hábitat. En mi ciudad (Buenos Aires), hay 7 mil personas viviendo en la calle y el gobierno gasta en Parque y Ornamentación, lo que gasta La Matanza en todo su presupuesto”, comparó.

Por último, analizó las políticas de seguridad del gobierno y cuestionó “los protocolos (de Patricia Bullrich) para que los Chocobar peguen tiros por la espalda y te aparece un San Miguel del Monte. Si los argentinos quieren esa seguridad, sigan votándolos, si los argentinos quieren más ajuste, pobreza, soluciones simples, voten a Macri, no a mí”, cerró Alberto Fernández.