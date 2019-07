Día de la Independencia: Arroyo llamó “a comenzar a resolver los grandes problemas que tiene el país”

En el marco de la celebración del Día de la Independencia, se realizó un desfile cívico militar en las escalinatas de Playa Grande, donde el intendente Carlos Arroyo encabezó el acto oficial, donde llamó “a comenzar a resolver los grandes problemas que tiene el país”.

Acompañado por el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre y los representantes de las distintas fuerzas de seguridad, funcionarios municipales, concejales, agrupaciones y público en general, Arroyo –previo a su alocución- solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa.

Acto seguido, el Intendente valoró “ese 9 de julio de 1816, que fueron 29 voluntades que dijeron `sí´ a la Independencia, a la liberación de un país de un régimen que había durado siglos. Creer que la situación en ese momento era fácil sería un tremendo error porque, analizándola en detalle, fue una situación infinitamente más compleja que la que afrontamos los argentinos de hoy”.

Cuestionando la realidad actual, Arroyo sostuvo: “Yo creo que la grieta es una chantada, los argentinos tenemos que juntarnos todos para hacer un gran país, las ideologías deben de quedar a un lado”, expresó.

“Yo veo alarmado que desde hace muchos años viene decayendo el nivel de educación a los símbolos patrios y de los patriotas. Figuras como como Belgrano, San Martín, Martín de Güemes, Guillermo Brown, Dorrego, son olvidados. Ellos son espejos para que cada argentino se pueda representar”. “Los chicos, a veces, tienen problemas para saber hasta qué día se declaró la Independencia o confunden el 9 de Julio con el 25 de Mayo. Esto es porque durante muchos años, sobre todo en la última parte del siglo XX, no se hizo nada en materia de educación. Hay que cambiar el curso de la historia cambiando todo el sistema educativo y volviendo a nuestros estudiantes a los grandes valores de la Patria”.

El jefe comunal señaló en otro tramo de su discurso, que “es necesario que Argentina recupere el orgullo de ser argentinos y la capacidad de nuestro pueblo. Nosotros no somos ricos como muchos creen por el litio que tenemos en el norte, por el petróleo que tenemos en Vaca Muerta o por los peces que tenemos en el Océano Atlántico; somos ricos por el capital humano que tiene nuestro país, somos un crisol de razas que ha dado como resultado un hombre con una capacidad extraordinaria. Días como hoy debemos asumir el compromiso de recordar a aquellos que fundaron la Patria, el compromiso de hacer un país poderoso y que no tenga una juventud con hambre, gente sin techo, con desocupación. Podemos ser un gran país, el mejor del mundo, como lo pensaron Belgrano, San Martín y otros héroes de nuestra Patria. Hoy debemos comprometernos a luchar, no nos preguntemos más qué queremos del país y mejor pensemos al revés: qué podemos hacer cada uno de nosotros por nuestra Patria, esa palabra que -parecería- ha sido olvidada”.

“Los llamo para que unan su capacidad, su voluntad y su inteligencia para luchar por los más necesitados, para comenzar a resolver los grandes problemas que tiene el país en materia de educación, salud pública y de cultura. Cuando ya hayamos logrado la victoria, seremos realmente independientes”, concluyó.

“Los funcionarios de la Banda Municipal se negaron a tocar por el tema de la temperatura”

Por otra parte, Arroyo hizo mención al desplante que recibió por parte de la Banda Municipal, que en la velada de gala que se realizó anoche en el Teatro Colón, “se negaron a tocar por el tema de la temperatura. A pesar que hacia 18 grados dentro del Teatro”.

“Afortunadamente, pedí ayuda de la Banda de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea que contribuyeron con personal y pudimos realizar el acto dignamente. El acto estuvo maravilloso, estuvo lleno de gente y hablamos del sentido de la Independencia y lo que realmente ocurrió ese 9 de Julio de 1816”, cerró el Intendente.