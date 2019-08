Pasó la segunda del Oficial

Con un clima inmejorable y la afluencia de público que de a poco va poniéndole color a los distintos escenarios deportivos, se jugó la segunda fecha del Torneo Oficial Femenino 2019 en varios puntos de la ciudad.

En Primera División, Aldosivi, Banfield y Ciudad Persa consiguieron un nuevo triunfo y son las que mandan en la tabla de la Zona A. Las "Tiburonas" golearon a Argentinos del Sud por 8 a 0 en tanto que las "Tricolor" hicieron lo propio en su visita a River por 8 a 1 y las Verdiblancas superaron con comodidad a Quilmes por 6 a 0.

En la "B", las únicas que pudieron repetir lo hecho el fin de semana anterior fueron las chicas de General Urquiza que le ganaron a San Lorenzo por 6 a 0. FInalmente, en la "C" San José no afloja y apabulló a Deportivo Norte por 15 a 0 pero no están solas en la cima ya que Lanús se quedó con los tres puntos luego de imponerse sobre Libertad por 4 a 2.

En Reserva no es casualidad que Aldosivi y General Urquiza sean las que tienen seis unidades ya que vienen con un trabajo previo importante y lo están demostrando en este torneo. Las del Puerto vencieron a Argentinos por 6 a 0 y las del barrio de la ex Terminal dieron un buen espectáculo en la Ruta 88 en condición de visitante contra las "Patanegras".

La Octava presentó apenas dos encuentros ya que cinco equipos quedaron libres. En ellos, General Mitre le ganó a Peñarol por 3 a 0 y Cadetes copió el resultado pero ante Alvarado. Finalmente, entre las más chiquitas se destacó el partido entre Alvarado y Aldosivi que quedó para las segundas por 4 a 0.