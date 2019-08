Consumo de drogas: buscan crear una materia en las escuelas para trabajar en la prevención

Las Defensorías del Pueblo de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires, la Pastoral Católica de Adicciones, el Foro de Organizaciones No Gubernamentales Armando Red, representantes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y otras organizaciones sociales expresaron su preocupación por el consumo de sustancias tóxicas en la sociedad, por tal motivo, plantean que es necesario instalar el debate en las escuelas con una materia dentro de la currícula escolar.

"Hicimos un encuentro en el que planteamos que tenemos un problema tan grande que se constituyó en una epidemia y que es necesaria contenerla", le explicó a 0223 Radio el defensor del pueblo Daniel Barragán."Hay que aminorar las tremendas consecuencias que el consumo problemático de adicciones lleva adelante, tanto en la familia como en la sociedad", exigió.

En este contexto, Barragán resaltó la necesidad no solo de combatir este flagelo, sino también de trabajar en la prevención. Por tal motivo, una de las conclusiones a las que arribaron tras el cónclave es en la importancia de iniciar este proceso desde la escuela primaria. "A instancias de la cercanía de un cambio de Gobierno, se planteó que el tema se convierta en una materia escolar que permita atacar de manera institucional la formación de los niños y en la prevención. Si no hacemos un corte generacional va a ser imposible poder aminorar las consecuencias de todo esto", sostuvo.

En esta sintonía, el defensor del pueblo apuntó contra el Gobierno nacional, provincial y municipal y aseguró que "no existen los efectores necesarios y capacitados para hacerle frente a esta epidemia". "Las políticas económicas de este gobierno hicieron que ese colchón social que existe generado por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema esté en riesgo por el precio de las tarifas de gas y luz, muchos ya no pueden ni pagar los sueldos. Ante un vacío del Estado, la sociedad civil ya no da a basto", relató.

Frente a este panorama, Barragán se mostró conforme con la posibilidad de poder consolidar un espacio con propuestas más allá del Gobierno de turno. "Esto necesita una respuesta inmediata, es una responsabilidad social compartida. Esperamos sumar otras entidades para tratar de contener esta epidemia", agregó a la vez que puso en cuestión la capacidad del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y de los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) para abastecer la demanda.

"Es necesario que a la brevedad podamos tener un acceso directo a los políticos. El Estado tiene que asumir su rol y dar una respuesta concreta.Todo esto ocurre porque no están presentes", concluyó Barragán.