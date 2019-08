Tres años de prisión para expolicía que amenazó a mujer para robarle el celular

Un ex integrante del Grupo Halcón que fue desafectado de la fuerza en 2016 por “por no adaptarse a las normas de conducta propias de un efectivo policial” y que en su momento había sido acusado de participar en entraderas en la zona sur, fue condenado a tres años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado. Hernán Darío Dos Santos fue hallado autor del delito de robo simple luego de robarle el celular a una mujer a la que amenazó con un objeto que no fue secuestrado.

En su pedido las partes acordaron que la noche del 26 de septiembre del año pasado Dos Santos, interceptó a la víctima en inmediaciones de las calles 29 y 28 de la ciudad de Miramar con el único objetivo de asaltarla. “Estás robada, dame el celular, no me mirés”, le dijo antes de apoyarle un elemento duro en el cuello y robarle el celular.

Dos Santos fue aprehendido minutos más tarde luego de que varios vecinos le advirtieran al personal policial que se había escondido con un cómplice en la casa de un amigo ubicada a pocos metros del lugar.

Para el Juez Alfredo Deleonardis no quedaron dudas acerca de la participación y responsabilidad de Dos Santos en el hecho investigado a partir de las actuaciones realizadas y de las testimoniales incorporadas a la causa.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y se valoró como atenuante la ausencia de antecedentes penales del imputado reflejada en el informe del Registro Nacional de Reincidencia. En cuanto a los agravantes consideró que la damnificada fue abordada por un sujeto “de mayor fuerza y contextura, en soledad y en horas de la noche, circunstancias que disminuyeron las posibilidades de defensa para la víctima”.

El magistrado calificó al hecho como robo simple y condenó a Hernán Darío Dos Santos a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Para su mantenimiento deberá fijar residencia en el territorio bonaerense, someterse al cuidado y control de Patronato de Liberados y abstenerse de tomar contacto con la víctima de autos.