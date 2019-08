Empieza a rodar la pelota

Sábado

Cancha de Argentinos del Sud

14hs. Argentinos del Sud vs River

Cancha de Deportivo Norte

9hs. Deportivo Norte vs Talleres

11hs. Chapadmalal vs Lanús

13hs. Boca vs Libertad

15hs. Kimberley vs San José

Domingo

Cancha de Peñarol

10:30 Peñarol vs Banfield

11hs. Peñarol vs Banfield

12hs. Peñarol vs Banfield

14hs. Peñarol vs Banfield

Cancha de Aldosivi

10:30 Aldosivi vs General Mitre

11hs. Aldosivi vs General Mitre

12hs. Aldosivi vs General Mitre

14hs. Aldosivi vs General Mitre

Cancha de Independiente

12hs. Ciudad Persa vs Quilmes

14hs. Ciudad Persa vs Quilmes

Cancha de General Urquiza

12hs. General Urquiza vs Juventud Unida de Batán

14hs. General Urquiza vs Juventud Unida de Batán

Cancha de Cadetes

10:30hs. Cadetes vs San Lorenzo

12hs. Cadetes vs San Lorenzo

14hs. Cadetes vs San Lorenzo

Cancha de Independiente

10:30 Independiente vs Mar del Plata

11hs. Independiente vs San Lorenzo (Postergado)

12hs. Independiente vs Mar del Plata

14hs. Independiente vs Mar del Plata

Libre: Alvarado