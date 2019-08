Por más pasajeros a los play offs del fútbol local

Se juega la undécima fecha, con el partido destacado de Kimberley ante Independiente. Cronograma completo.

Nuevo sábado de fútbol local, con la undécima fecha de la segunda fase del Torneo "Pedro Suárez"de la Liga Marplatense, certamen que ya ha entrado en el último tercio y empieza a tener definiciones para los que se encuentran mejor posicionados.

Por la Zona Campeonato, Kimberley tendrá la posibilidad de distanciarse de los que pretenden ingresar al podio. Para eso, deberá cortar la racha positiva de Independiente que suma cuatro triunfos al hilo y sueña con terminar en lo más alto. El otro que pelea por entrar es Círculo que viajará a Ruta 2 para visitar a Colegiales en un fin de semana especial por el debut en el Torneo Federal A y la posibilidad de mantenerse en el lote de privilegio. Por su parte, Nación irá a jugar a una cancha complicada como es la de Deportivo Norte para seguir prendido en la pelea por el primer lugar.

En la Reválida, Argentinos del Sud descansará y eso permitirá un cambio en los clasificados si es que Boca le gana a General Urquiza en un choque clave. Quilmes, que perdió el invicto, buscará volver a sonreir en el "Juan José Carnevali" y contra Racing que quemará sus últimos cartuchos. Libertad es otro que se está metiendo en 16vos de final y sabe que para seguir allí tendrá que defender la localía ante un golpeado Peñarol.



Programación

Cancha: River

13hs, Racing vs Quilmes (Orellana, Monteagudo y Carmona)

15hs, River vs Alvarado (Funes)

Cancha: Libertad

13hs, Libertad vs Peñarol (Aquino, Mayer y Arrendazzi)

15hs, Colegiales vs Círculo Deportivo (Mella, Mayer y Arrendazzi)

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs San Isidro (Sanz, Baquero y García)

Cancha: San Lorenzo

15hs, San Lorenzo vs San José (Campagnoli, Samatán y Avero)

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Deportivo Norte vs Nación (Miranda, Gutiérrez y Juan Díaz)

Cancha: Al Ver Verás

14hs, Al Ver Verás vs Talleres Abboud, Lunegro y Serafini)

Cancha: Kimberley

15hs, Kimberley vs Independiente (Mustafá, Foschi y Álvarez)

Cancha: Boca

15hs, Boca vs General Urquiza (Rojas, Debrina y Juan Romero)

Cancha: Banfield

15hs, Banfield vs General Mitre (Miguel, Mele y Scuffi)

Cancha: Mar del Plata

14hs, Atlético Mar del Plata vs Deportivo Camet (Millas, Contreras y Loza)

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Unión (Araujo, Rodas y Chávez)

Libres: Cadetes y Argentinos del Sud