Vecinos de Alfar y Faro Norte denuncian zona liberada para los motochorros

La gente de la zona está cansada de los robos y las situaciones de inseguridad. Piden atención del Estado y más presencia policial.

Los vecinos de los barrios Alfar y Faro Norte están preocupados por la inseguridad que, aseguraron, se intensificó en ese sector del sur de la ciudad. En las últimas semanas, una escalada de robos perpetrados por motochorros mantiene en vilo a la población que se ve condicionada a la hora de transitar libremente por su barrio. Piden que el Estado municipal se "haga cargo" de la situación, y disponga los medios para que se incremente la presencia policial y la prevención. "Así no podemos vivir en paz", sentenciaron.

La situación se refleja en los grupos de Facebook y WhatsApp de quienes viven en los mencionados barrios. Al igual que gran parte de la zona sur de Mar del Plata, Alfar y Faro Norte tuvieron un crecimiento exponencial de su población en los últimos 15 años, mientras que por el contrario, el Estado municipal aún está lejos de tener una llegada acorde a las necesidades. 0223 recorrió la zona y dialogó con algunos vecinos acerca de la situación.

"Ayer, acá a la vuelta, a una amiga le apuntaron con un arma y le robaron la bici", sostuvo Juan, un vecino de Alfar, quien señaló que además "no le tomaron la denuncia". "Hace dos semanas, -continuó- a un amigo lo siguieron y le robaron la moto mientras lo amenazaban con un arma", relató el joven a este medio y añadió: "la verdad, nunca sentí tan heavy la cosa como ahora, tan de cerca, es preocupante".

Según los vecinos, se trata de personas en moto que están armadas, "a veces son dos en la moto y a veces uno, hay robos todos los días, es algo que antes no sucedía, parece que estuviera la zona liberada", aseguraron. "Nos da miedo salir de casa a tomar el colectivo para ir a trabajar o ir caminando a comprar algo por el barrio", sostuvieron.

"Pasaron tres tipos en motos por la parada del colectivo y les robaron a unos chicos que iban a la escuela y a una señora, cómo podemos estar tranquilos así", señaló un vecino que vive en las cercanías de Santamaría de Oro y Diagonal Estados Unidos. Cómo él, varios vecinos no sólo aseguraron que los hechos delictivos se dan a diario, sino que prefieren no revelar su identidad porque "no caben dudas de que está la zona liberada".

Los vecinos están organizados en grupos de Facebook y WhatsApp en donde van compartiendo sus experiencias personales o los hechos delictivos que se van enterando. La situación es preocupante y es por eso que reclaman "mayor presencia policial en la zona y que el intendente se haga cargo de lo que está pasando".