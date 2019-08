Aldosivi ante Talleres, dos rivales con envión

Desde las 13.15, el "Tiburón" se presenta en Córdoba luego de su primera victoria en la Superliga. El local, viene de ganarle a River Plate.

Aldosivi buscará aprovechar la confianza que le significó ganar por primera vez en la Superliga, cuando desde las 13.15 de este domingo visite a Talleres de Córdoba, por la quinta fecha del torneo. El encuentro será televisado por Fox Sports 2, gratuitamente por fuera del "pack fútbol".

El elenco de Gustavo Álvarez, que ante Atlético Tucumán (3-0) también marcó sus primeros goles, no la tendrá fácil ante un rival que también llega entonado: viene de vencer a River en el estadio Monumental, con una gran actuación.

Los marplatenses tendrán una sola modificación en la formación titular: el centrodelantero Federico Andrada reemplazará al lesionado Franco Pérez (golpe en la cadera). Así, Gonzalo Verón se correrá a un costado del ataque.

Aldosivi tuvo contundencia ante los tucumanos, pero no jugó un buen primer tiempo. Sabe que tiene que mejorar todavía, pero a la vez el resultado conseguido le brindó una confianza importante para su formación.

Alexander Medina, entrenador de Talleres, no confirmó la presencia o no del zaguero Juan Cruz Komar, con una molestia. Leonardo Godoy podría reemplazarlo si antes del partido no se siente recuperado.

Los cordobeses derrotaron a River por 1 a 0 en Núñez, con gol de Nahuel Molina, su figura. Previamente, en el "Mario Kempes", derrotaron a Vélez (1-0) e igualaron con Central Córdoba (1-1).

Formaciones:

Talleres de Córdoba: 22-Guido Herrera; 14-Nahuel Tenaglia, 25-Leonardo Godoy, 13-Facundo Medina y 15-Enzo Díaz; 32-Tomás Pochettino, 8-Andrés Cubas, 18-Juan Ignacio Méndez, 20-Franco Fragapane; 10-Nahuel Bustos y 27-Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.

Aldosivi: 1-Luciano Pocrnjic; 21-Emanuel Iñiguez, 27-Nicolás Bazzana, 6-Leonel Galeano y 23-Lucas Villalba; 15-Román Martínez, 8-Federico Gino y 18-Facundo Bertoglio; 29-Gonzalo Verón, 10-Federico Andrada y 7-Nazareno Solís. DT: Gustavo Álvarez.

Hora: 13.15.

Árbitro: Andrés Merlos.

Cancha: estadio "Mario Kempes".

TV: Fox Sports 2 (liberado).