Tarifazo del gas: “Por las elecciones, el Gobierno busca disimular las grandes boletas”

Hace unos días comenzaron a llegar las boletas de gas del invierno y a pesar que un 22% del total del consumo se pagará en verano, los importes no dejan de sorprender a muchos marplatenses.

En esa cuestión, Sergio Procelli, presidente de la ong Consumidores Argentinos, consideró en base a varias decisiones del Ejecutivo, que los sucesivos aumentos “han sido disimulados por las elecciones”.

En ese análisis, Procelli enumeró ciertas cuestiones como las boletas mensuales, el diferimiento del 22% del consumo en verano y la posibilidad de pasar el aumento del gas previsto para octubre, para después de diciembre.

"Esta postergación de aumentos se van a convertir en una olla a presión"

“En la previa de las elecciones del 2017, ya habían postergado la suba de octubre y la habían postergado así que en este año, es muy probable que se haga lo mismo. Ese interés lo cubre el Estado, a través de subsidios a las empresas, que en definitiva lo pagamos nosotros indirectamente. Esta postergación de aumentos se van a convertir en una olla a presión después de octubre”, razonó Procelli en diálogo con 0223.

"Es una medida cazabobos"

Por su parte Marisa Sánchez, referente de la Liga de Casa de Mar del Plata, evaluó que estas medidas del gobierno “son cazabobos” ya que “es un acto proselitista 100%”.

“La gente no cae en esos engaños políticos, las roscas que intentan hacer desde el gobierno nacional. La gente ya no compra más. Se hace muy difícil pagar estas boletas sumamente abultadas a pesar de tener este 22% menos en los meses de menor consumo, que son los meses de verano. Creemos que al Gobierno no les va a dar los resultados que ellos están esperando”, cerró Sánchez.