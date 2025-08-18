"Volá alto, ladrón": los mensajes a un adolescente que murió después de asaltar a un policía

Dos delincuentes interceptaron a un policía cuando volví a su casa, intentaron robarle y se produjo un enfrentamiento: a causa de ello, uno de los ladrones murió y el otro escapó. Luego de que se conociera la noticia, familiares y amigos del asaltante fallecido lo despidieron en las redes: “Volá alto, ladrón”, fue uno de los posteos.

El hecho ocurrió este domingo por la noche en la localidad bonaerense de Los Hornos, partido de La Plata. De acuerdo a los primeros datos brindados por la agencia Noticias Argentinas, el efectivo de 29 años estaba de civil y regresaba a su casa junto a su pareja a bordo de una moto Corven cuando fue interceptado por dos ladrones.

Los asaltantes rápidamente lo amenazaron con un arma y luego intentaron robarle. En ese momento, el oficial se identificó y uno de los delincuentes le apuntó. Rápidamente el policía disparó contra los ladrones y una de las balas impactó en el menor de los asaltantes, un adolescente de 16 años, quien resultó herido en la cintura.

A causa del brutal hecho, el delincuente debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, pero a causa de la gravedad de sus heridas, perdió la vida horas más tarde. Su cómplice, sin embargo, abandonó al chico y escapó corriendo del lugar. Actualmente permanece prófugo y es intensamente buscado. En el lugar, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y la moto del oficial.

El ladrón fallecido, pese a su corta edad, registraba tres antecedentes recientes en la Comisaría Tercera de Los Hornos. Uno de ellos fue el 25 de abril de 2025 por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad, el otro el 9 de mayo de 2025 por tentativa de robo y el del domingo por la misma causa.

La esquina del tiroteo.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que ordenó que se lleven adelante las tareas correspondientes en el lugar del asalto, mientras avanza la búsqueda del segundo delincuente.

La despedida, con mensajes en las redes sociales

Cuando se conoció la noticia, familiares y amigos despidieron al ladrón de 16 años con mensajes en las redes. “Te me arrebataron de las manos. Hermano mío, te voy a extrañar rey, eras una re persona, mirá como te vinieron a dar. Gorra hdp, manga de giles. Hermano, cuidame desde arriba”, fue uno de los posteos.

“Volá alto, ladrón. Cuidate y dame fuerzas. Allá arriba nos cruzaremos hermano. Se muere quién se olvida, Honty, siempre en mi corazón”, completó otro.