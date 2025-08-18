La puerta de un colegio se llenó de policías por un mega operativo para desalojar a 20 personas

Mientras cursaban las primeras horas de la semana, los chicos sacaron sus teléfonos y ante el mismo asombro de los docentes, grabaron las imágenes de lo que pasaba. Policías y agentes de distintas fuerzas de seguridad, camionetas, Patrulla Municipal y elementos en la calle. ¿Qué sucedía en la cuadra de la escuela?

La DDI coordinó un mega operativo para desalojar una propiedad ubicada en Lebensohn al 1800, cuya medianera está pegada al Instituto Educativo Punta Mogotes, tras denuncias por venta de droga, usurpación y trata. Participaron del despliegue para controlar la situación efectivos de la Utoi, GAD, Caballería y la Patrulla Municipal, además de los trabajadores de Zoonosis y Desarrollo Social.

Diferentes organismos de la Municipalidad participaron del operativo.

Tal movimiento de decenas de personas llamó la atención de quienes estaban dentro del establecimiento educativo. La zona de Punta Mogotes vivió una situación atípica, pero necesaria según los vecinos. Les dijeron a 0223 que viven alrededor de veinte personas pertenecientes a seis familias. La construcción cuenta con dos plantas más una terraza y cada uno de los tres pisos tiene dos departamentos.

La DDI dentro de la vivienda.

El desalojo, con el mobiliario en la calle.

La Fiscalía 12, a cargo de Luis Ferreyra, seguirá el caso en la Justicia. Por su lado, el normal desarrollo de las clases en el colegio retomó su ritmo tras el operativo y la tensión que ganó su lugar en la mañana del lunes. Todavía en horas del mediodía el tránsito continuaba sin levantar los cortes en la zona.