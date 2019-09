El Municipio lanza un nuevo curso gratuito de Desarrollador Web

Es debido a la gran demanda en la inscripción al curso que se dicta en el Complejo Educativo Tecnológico. Será a partir del 17 de septiembre.

Debido a la gran demanda de marplatenses que buscan capacitarse en un contexto de gran desocupación, el Municipio abrió una segunda instancia para inscribirse en un curso gratuito de Desarrollador Web, que se dicta en el Complejo Educativo Tecnológico (CETEC). Buscan fomentar el uso de las TIC como herramientas para la formación e inclusión social.

El próximo 17 de septiembre se abrirá una nueva comisión del curso gratuito, que se dictará los martes y jueves de 18.30 a 21.30, en el CETEC, ubicado en Av. Jorge Newbery y Ntra. Sra. De Schoenstatt.

El curso tiene una duración de 3 meses y se realiza en alianza entre la Municipalidad y la empresa Telecom. Los alumnos interesados en participar deben registrarse en www.digitalers.com.ar y participar de un proceso de selección, ya que los cupos son limitados.

Según informaron desde la Comuna, el programa digit@lers está destinado de manera particular a jóvenes de 18 a 32 años que necesitan insertarse laboralmente. Por ello, como complemento a los saberes técnicos, el programa ofrecerá formación en otras habilidades que son fundamentales para avanzar en la búsqueda laboral dentro del mercado de empleo IT, tales como: charlas sobre primer empleo, procesos de postulación y características del mercado IT, talleres sobre armado de CV, sitios web de búsqueda laboral, entre otros.