Estrenos de la semana: Los Beatles, agentes, aventuras y magia negra

El jueves 12 de septiembre la cartelera marplatense trae nuevas opciones para todos los gustos: comedia, acción, animación y thriller

La gran pantalla recibe nuevas propuestas todos los jueves, y el 12 de septiembre no es la excepción. La cartelera marplatense incorpora una comedia romántica y musical, una película de acción, una opción animada y un thriller nacional.

Yesterday

Es la historia de Jack, un cantante que siente frustración ante el fracaso de su carrera. Pero un corte de electricidad a nivel global podría cambiarlo todo, ya que nadie parece recordar la existencia de Los Beatles a excepción de este músico. Parece ser la oportunidad perfecta para convertirse en el autor de grandes éxitos como "Hey Jude" o "All You Need Is Love".

Este film británico de casi 2 horas de duración está dirigido por Danny Boyle ("¿Quién quiere ser millonario?"). El elenco está encabezado por Himesh Patel y Lily James. Además aparecen destacadas figuras como Ed Sheeran y James Corden.

Presidente bajo fuego

Se trata de la tercera película de Gerard Butler en el papel del agente de seguridad Mike Banning, luego de "Ataque a la Casa Blanca" y "Londres bajo fuego".

Las misiones de este personaje siempre se relacionan con la protección del presidente estadounidense. Aunque en esta oportunidad le tienden una trampa para que crean que quería asesinar al presidente Trumbull. El agente Banning deberá huir para limpiar su nombre y, a la vez, atrapar a un grupo terrorista.

El director de este film de acción es Ric Roman Waugh, y además el aclamado Morgan Freeman forma parte del reparto.

Sr. Link

Esta película animada de comedia está dirigida por Chris Butler ("ParaNorman") y llega de la mano de Laika, un estudio especializado en la técnica stop-motion. La trama se centra en Sir Lionel Frost, quien se considera un experto en investigación de mitos. Emprenderá una gran aventura para encontrar al eslabón perdido y obtener el reconocimiento que desea.

Hugh Jackman encabeza el elenco de voces, junto a Zoe Saldaña, Zach Galifianakis, Emma Thompson, entre otros.

Bruja

El estreno nacional de la semana es un thriller protagonizado por Erica Rivas. Su personaje es una madre soltera que posee conocimientos sobre la magia negra y vive en las afueras de un pueblo junto a su hija. Los habitantes del lugar desconfían de ella y la consideran una "bruja". Ante el secuestro de su hija deberá hacer lo necesario para salvarla por sí misma.

El director es Marcelo Páez Cubelli, y el reparto también cuenta con la participación de Leticia Brédice, Pablo Rago y Rita Cortese.