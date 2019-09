Beatles versus Stones en una noche de homenajes en Teatriz

The Rollingstar y The Beetles, dos agrupaciones que recorren con mucho éxito el mundo, repasarán las canciones de las legendarias bandas con instrumentos y estética original.

Una noche distinta se viene en Mar del Plata durante este mes de septiembre: por primera vez en Teatriz Club, dos agrupaciones representativas de las bandas más legendarias de la historia brindarán un show con el que recorren buena parte del mundo con gran éxito.

Se trata de The Rollingstar, que recrea todas las canciones clásicas y contemporáneas de The Rolling Stones, y The Beetles, banda nacida en el año 2008 en la ciudad de Buenos Aires, que reproduce las mejores creaciones de los históricos músicos de Liverpool.

Ambas agrupaciones utilizan los mismos instrumentos y réplicas de vestuario que las inolvidables bandas británicas, repasan sus más grandes canciones, con instrumentos y estética tal cual las versiones originales.

La cita se programó para el viernes 27 de septiembre a las 23 horas en el espacio de diagonal Pueyrredon y Bolívar y las entradas ya están a la venta en la boletería de la sede del show.

La noche, además, contará con una presencia adicional: la salida a escena de otra creación artística homenaje, en este caso, a la extinta cantante Amy Winehouse con el protágonico de Berenice Mansur.