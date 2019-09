Ratificaron el convenio para congelar el precio del boleto de colectivo hasta diciembre

El acuerdo que firmó Arroyo en agosto tuvo el visto bueno en la Comisión de Transporte. El Municipio recibe de Nación 22 millones de pesos mensuales para inmovilizar las tarifas del transporte público.

En el marco de la Comisión de Transporte, el Concejo Deliberante ratificó el convenio que firmó el intendente Carlos Arroyo en agosto pasado con la Secretaría de Transporte de la Nación para mantener las tarifas del boleto de colectivo hasta diciembre. De todas formas, aún resta que se convalide en la Comisión de Legislación.

En diálogo con 0223 Radio, el concejal de Unidad Ciudadana Balut Tarifa Arenas explicó que el convenio tiene lugar gracias a la "inestabilidad que obedece a la política económica nacional" y al incremento del precio de los combustibles. En concreto, el Estado nacional le gira 22 millones de pesos a la comuna para que el precio del transporte público se mantenga en los mismos valores hasta diciembre próximo.

"El convenio autoriza el envío de una suma fija de 22 millones por mes durante seis meses para garantizar que la tarifa del transporte no va a aumentar, nosotros tenemos esa tranquilidad", sostuvo el concejal. De todas formas, el edil de Unidad Ciudadana arremetió contra el oficialismo por no precisar sobre el subsidio exacto que reciben las empresas.

"Pedimos esa información a la subsecretaría de Transporte y Tránsito. Desde que el Concejo le cedió las facultades al intendente no hemos tenido más información. Ahora que no está en la órbita del Concejo Deliberante es más difícil tener información. Sin esos datos que nos dan el parámetro adecuado para medir cuánto impactó el aumento de los combustibles, no sabemos cuánto tiene que valer", sostuvo.

En la comisión de Transporte del último lunes, el espacio que integra Tarifa Arenas se abstuvo acusando la falta de información mencionada anteriormente. De todas formas, se espera que el Concejo revalide el convenio que firmó Carlos Arroyo en la Comisión de Legislación para darle lugar al congelamiento de las tarifas, al menos hasta diciembre, cuando ya se encuentre en funcionamiento el nuevo cuerpo deliberativo.