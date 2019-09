Comerciantes complicados por la suba mayorista: remarcar o absorber el aumento

La devaluación provoco el alza de distintos rubros. Los comerciantes temen aumentar y no vender o absorber los precios y complicar su futuro.

La suba de los precios mayoristas sufrió un incremento del 11,2% en promedio, afectando la canasta básica y rubros como la construcción y la industria. Ante este panorama, los comerciantes tienen la disyuntiva entre aumentar o absorber la inflación, temiendo en ambos casos no poder sobrevivir a la crisis.

“Venimos informando de esta situación desde hace unos tres meses a través nuestros informes. El costo de la devaluación y como afectó a los productos no está trasladado a los precios finales. El fuerte incremento de los precios mayoristas no está aumentando en la medida que lo hace el resto. Comerciantes o bien aumentan o absorben la suba y tienen que cerrar porque en los dos casos porque no venden. Si trasladas los precios mayoristas a los productos finales y no estás vendiendo, tenés serios problemas”, manifestó Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, en diálogo con 0223.

Según el último informe del Indec en base a la inflación de agosto, en la comparación interanual, la suba de los precios mayorista fue del 62,9% y del 34,4% en lo que va de 2019. La suba intermensual fue del 11,2%.

En ese marco, las rubros que sufrieron los mayores incrementos fueron las máquinas y aparatos eléctricos (26%); Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (21,2%); los productos metálicos básicos (20,3%); la Construcción (7,2%) y los productos agropecuarios (7,9%).

“Esta situación vienen desde hace tiempo. En octubre del 2018 cuando hubo que actualizar los precios del gas, se tomó el índice minorista que era menor, algo que siempre fue al revés. Es tal la situación que algunos comerciantes pagan más de servicios y costos que de alquileres, que quedaron fijos. La quita del IVA no duró nada, el estado se desfinanció y el efecto duró unos 15 días. Solo evitó que subiera más”, cerró Procelli.