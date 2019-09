MDQ 06 goleó y sigue arriba

El representante marplatense aplastó a Racing de Avellaneda como visitante por 8 a 0 y es el líder del Metropolitano B.

MDQ 06 Hockey Club no tuvo problemas para sumar tres puntos más en su lucha por mantenerse como líder del Torneo Metropolitano “B”. En Avellaneda, los marplatenses le ganaron 8 a 0 a Racing Club por la fecha 5 de la segunda rueda y se mantienen en la cima. Además, triungó la Intermedia 6 a 1 y además, jugaron la Octava y la Novena.

A pesar de las importantes ausencias (no estuvieron disponibles Santiago Whelan, Carlos Domecq y Julián Rodríguez), no tuvo inconvenientes para resolver el encuentro ante uno de los equipos que no había ganado todavía en este certamen. Los goles fueron marcados por Rodrigo Fernández (2), Guillermo Henderson (2), Nicolás Capurro (2), Rodrigo Torres y Santaigo Puglisi cerrando un buen partido para regresar tranquilos a Mar del Plata.

La formación inicial que puso en cancha Lucas Piersanti fue con Lucas Islas; Nahuel Rodríguez, Emanuel Eciolaza, Valentín Abal y Julián Varuzza; Diego Marziali, Nicolás Capurro, Guillermo Henderson, Santiago Puglisi, Rodrigo Torres y Rodrigo Fernández.

Con este triunfo, los marplatenses se aseguran continuar en el primer puesto de la tabla de posiciones, algo fundamental en sus aspiraciones sabiendo que quedan sólo 6 partidos para cerrar esta instancia y el último será ante Santa Bárbara “B” que es hoy quien pelea por ese lugar de privilegio.

La jornada fue completa porque también ganó la Intermedia para mantenerse arriba. Fue con goleada por 6 a 1 gracias a las anotaciones de Pablo Norberto (2), Ezequiel Morales, Joaquín Ruiz, Iñaki Fernández y Santiago Puglisi. En esta categoría, la punta es compartida pero con San Fernando “B” por lo que habrá también una dura lucha por el primer puesto con lo que resta del Metropolitano.

Las categorías más chiquitas del club también viajaron para jugar con resultados positivos. La Novena se impuso por 5 a 4 (goles de Celso Gómes -3- y Santiago Carpinelli -2-) y la Octava cayó 4 a 3 (anotaron Tomás Carpinelli -2- y Ramiro Olivares).



Cabe destacar que la próxima fecha de MDQ 06 Hockey Club será el 15 de septiembre próximo ante Luján en el Sintético Panamericano de Mar del Plata.

Empate de la Local

El equipo de MDQ 06 Hockey Club que actúa en el Torneo Oficial Masculino jugó este domingo al mediodía un nuevo partido y fue con empate ante su principal rival en condición de visitante.

En Pinamar, el CET se había puesto en ventaja 2-0 pero hubo recuperación de MDQ 06 y lo pudieron empatar gracias a los goles de Pablo Basualdo y Lucas Marziali. De esta forma, el conjunto pinamarense se mantiene como líder con dos puntos de diferencia pero un partido más que los marplatenses.