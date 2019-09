Alvarado quiere seguir invicto lejos de casa

El "torito" enfrenta desde las 20 a Independiente Rivadavia en Mendoza, con el envíon del triunfo ante Platense.

Hasta el momento, Alvarado se ha sentido más cómodo en los partidos de visitante que de local, pero siempre le faltó la estocada final para poder conseguir el triunfo. Este domingo a las 20 en Mendoza, el equipo de Juan Pablo Pumpido buscará volver a sumar de a tres cuando visite a Independiente Rivadavia por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Nacional.

La victoria sobre Platense le sacó un peso al "torito" y ahora jugará aún más suelto, buscando estirar su invicto como visitante y, por qué no, traerse los 3 puntos del difícil "Bautista Gargantini". Para eso, Juan Pablo Pumpido repetirá los once del pasado sábado, teniendo en cuenta que Gonzalo Lucero no se recuperó de la molestia en el cuádriceps.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Julían Navas, Rodrigo Colombo, Yair Marín y Rodrigo Ayala; Pablo Palacio, Santiago Úbeda, Franco Negri y Daniel Quiroga; Sergio González y Gonzalo Klusener. DT: Luciano Theiler.

Alvarado: Matías Degrá; Santiago Zurbriggen, Gabriel Fernández, Jorge Zules Caicedo y Maximiliano Oliva; Maximiliano Gonzalez; Santiago Giordana, Leandro Teijo, Pablo Ledesma y Walter Bracamonte; Santiago Giordana y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: "Bautista Gargantini".

Hora: 20.