Alvarado se sigue preparando sin su entrenador

Mauricio Giganti no puede estar al frente del plantel por un cuadro respiratorio.

Seguramente para Mauricio Giganti, esta cuadro respiratorio que lo ausentó del entrenamiento al menos este jueves y que lo tiene con tratamiento médico, llegó en el peor momento. Porque Alvarado no viene bien en la Primera Nacional, hace cinco partidos que no gana y no convierte y necesita revertirlo en su próximo encuentro. Pero a su vez, al jugarse ante Ferro Carril Oeste el próximo martes a las 19 (por TyC Sports), tiene tiempo suficiente para recuperarse y encabezar la delegación que viajará a Capital Federal.

Este miércoles, el departamento de prensa de Alvarado emitió un parte médico en el que informa que "el entrenador Mauricio Giganti se encuentra cursando un cuadro respiratorio y, por tal motivo, permanece en reposo en su domicilio y bajo tratamiento médico". De esta manera, el plantel continúa con los trabajos bajo las órdenes del ayudante de campo, Ariel Guevara.

Además de la recuperación de su técnico, para estar en el banco de suplentes en Caballito el martes a las 19, en el partido que irá televisado por TyC Sports, varios jugadores que estaban con molestias buscarán acelerar su rehabilitación para intentar formar parte de la delegación.