Recuperan objetos robados de jardín municipal en la casa de unos vecinos

El robo se registró en el Jardín 21 de Batán. Hallaron los objetos sustraídos y una escopeta calibre .16.

El avance de una investigación a cargo del personal de la comisaría octava permitió recuperar tras un allanamiento los objetos sustraídos en el Jardín Municipal 21 de Batán. Lo singular del caso es que los elementos estaban en una casa ubicada a dos cuadras del establecimiento.

El robo quedó al descubierto cuando una de las docentes llegó al Jardín ubicado en calle 126 entre 107 y 109 y constató que autores ignorados forzaron la puerta principal y sustrajeron una computadora All in One marca BGH de color negra, una impresora laser y una guitarra criolla.

A partir de la denuncia que hizo en la comisaría de la zona, personal policial identificó el domicilio donde estarían los objetos robados. Con esos datos el fiscal Alejandro Pelegrinelli solicitó una orden de allanamiento que la Justicia de Garantías avaló en las últimas horas.

Los efectivos irrumpieron en una vivienda de calle 101 donde hallaron la guitarra y otra en calle 105 esquina 126 en la que estaba la computadora. En el segundo de los domicilios también aprehendieron a un hombre, hallaron una escopeta recortada calibre .16 y recuperaron la computadora.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el imputado -cuyos datos personales no trascendieron- fue notificado de la formación de una causa por robo y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.