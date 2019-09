Con muchos partidos, se consagraron los campeones que faltaban del certamen organizado por la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Se disputó un nuevo fin de semana de acción en la Unión de Rugby de Mar del Plata, en el cual se definió la Copa Imágenes MDQ en todos sus niveles. Mar del Plata Club B se quedó con la Copa de Oro, Comercial con la de Plata y Gnomos con la de Bronce.

En el duelo entre Mar del Plata Club A y Mar del Plata Club B, estos últimos prevalecieron y se alzaron con la Copa de Oro. En un partido entre dos equipos muy parejos, los tries de Franco Patania, Estéfano Manzo, Francisco Lavignolle y Leopoldo López Juárez fueron los que hicieron la diferencia a favor del equipo B de los de Santa Celina.

La Copa de Plata se fue para Sierra de los Padres, ya que Comercial visitó a Villa Gesell y lo derrotó por 34 a 5. Los autores de los tries fueron Pedro Etcheverry, Gian Cutrera, Cristian Echenique, Pedro Alderete y Facundo Giménez, que metió un doblete y dos conversiones, y de esta forma fueron otro.

La Copa de Bronce fue de Gnomos, que en su casa recibió a Miramar Rugby Club y lo venció por 37 a 17. Con un try de Carlos Olguín, cuatro de Matías Fredes, otro de Nery de La Vega , y un último de Romualdo Mauri más una conversión de Julio Ismael, configuraron el score final que les dio el trofeo.

Resultados

Torneo Reubicación A-B

Biguá 17 vs 27 Los Cardos

Biguá 18 vs 17 Los Cardos (Intermedia)

M-19 Regional Pampeano Juvenil Zona Campeonato

Sporting 30 vs 18 Universitario de Bahía Blanca

Los Cardos 35 vs 17 San Ignacio

Sportiva 17 vs 24 Mar del Plata Club

M-17 Regional Pampeano Juvenil Zona Campeonato

Sporting 31 vs 31 Comercial

Los Cardos 31 vs 32 Camarones

Sportiva 22 vs 31 Mar del Plata Club

M-19 Regional Pampeano Juvenil Zona Ascenso

Los 50 15 vs 33 Universitario de Bahía Blanca

Comercial 24 vs 28 Argentino de Bahía Blanca

M-17 Regional Pampeano Juvenil Zona Ascenso

San Ignacio 49 vs 7 Universitario de Bahía Blanca

Santa Rosa 39 vs 15 Uncas

Universitario 71 vs 12 Argentino de Bahía Blanca

Torneo Imágenes MDQ Oro

Mar del Plata Club A 19 vs 34 Mar del Plata Club B

Torneo Imágenes MDQ Plata

Villa Gesell 5 vs 34 Comercial A

Torneo Imágenes MDQ Bronce

Gnomos 37 vs 17 Miramar

Torneo Clausura M-19

Biguá 38 vs 22 Unión de Sur

Sporting B 33 vs 50 Pueyrredón

Copa de Plata M-16

Camarones 16 vs 84 San Ignacio

Zona Campeonato M-15

Uncas 26 vs 27 Camarones