Advierten que la quita del IVA no contempla a todos los supermercados chinos

Desde la Cámara local señalaron que la cifra de facturación de parámetro es superada por una gran parte de los comerciantes a raíz de la inflación, lo cual genera una diferencia de precios.

Desde la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos (Casrech) advirtieron que las nuevas medidas que anunció el Gobierno Nacional en relación a la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no incluye a todos los supermercados de la comunidad asiática, lo cual termina generando un dispersión de precios.

En diálogo con 0223 Radio, Paula Urciuoli, representante de los comerciantes chinos, explicó que el pasado lunes se dictó un nuevo decreto que contempla a los pequeños comerciantes y monotributistas de almacenes y supermercados que no superen los 23 millones de pesos de facturación anual. Sin embargo, algunos chinos quedan excluidos de esta norma dado que superan la cifra de parámetro.

"Es un número que cualquier comercio llega por la inflación que hay. Los que no posean un certificado de microempresa por el tipo de facturación que tienen no van a poder comprar con el 0% del IVA y van a seguir igual", contextualizó Urciuoli. Así, los propietarios se ven obligados a comprar la mercadería no solo con el equivalente que corresponde al impuesto, sino también con los últimos incrementos que se dieron a raíz de la devaluación, en algunos casos del 20%.

Esta situación provoca una gran dispersión de precios en las diferentes cadenas de supermercados y pequeños comercios. "Hay mucha diferencia. Realmente no hay precio de referencia para saber si uno paga sin el IVA o no. En diferentes comercios hay una diferencia del 60%, es mucha plata. No hay control", advirtió.

"Ellos están soportando el aumento de precios que vino por el incremento del dólar y la inflación, además del pago del IVA. Esto provoca que queden desfinanciados para tener los comercios abastecidos", recalcó a la vez que resaltó "la falta de movimiento". "Los supermercados chinos lo están sintiendo", indicó.