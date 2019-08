Supermercadistas chinos: "Tenemos todas las listas de precios suspendidas hasta nuevo aviso"

La delegación marplatense de la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos (Casrech) reconoció un escenario "complicado" después de la fuerte devaluación que se produjo este lunes y también confesó una profunda incertidumbre por el rumbo que tomará la economía en los próximos días.

En diálogo con 0223 Radio, Paula Urcioli, representante de la entidad, reveló que este martes ya se registró una suba de precios de entre el 15 y el 20 por ciento en los mayoristas, que a su vez decidieron "suspender todas las ofertas" que estaban destinadas para los supermercados de orden minorista.

"En cuanto a los proveedores directos, se han suspendido todas las listas hasta nuevo aviso. Lamentablemente, no sabemos cómo va a seguir esto hasta que se acomode", expresó la integrante de Casrech, que nuclea a más de un centenar de establecimientos en la ciudad.

Sin embargo, Urcioli no dudo en asegurar de que habrá "una suba que se va a transmitir rápidamente a la góndola" teniendo en cuenta las actualizaciones que se advierten en el lapso de las últimas horas. "No debería, pero la verdad que no nos deja de asombrar esta situación", confesó.

"Hay un desfasaje y una diferencia de precios asombrosa. Yo tengo acceso a listas mayoristas y me asombra ver en productos muy básicos una diferencia de más del 100 por ciento. No hablo de comercios chicos, sino de otras cadenas. Y eso se traduce lamentablemente en una canasta básica muy elevada para la gente", aseveró.

Siguiendo los lineamientos de la "filosofía china", la representante de la cámara local dijo que el sector se propone "esperar unos días para ver cómo se plantean los mayoristas y proveedores" en el mercado. "En este momento, la idea no es comprar ni hacer nada hasta que se acomoden las cosas. Hay mucho ruido todavía", finalizó.