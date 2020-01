La historia de la mamá de Nerea: entre el sueño de formar una familia y ser profesora

Jésica tiene 36 años y anhela terminar en este 2020 su profesorado en Geografía, después de concebir a su cuarto hijo. "Muchos te dicen que es imposible pero yo pienso que se puede hacer", sostuvo.

Jésica tiene 36 años, cuatro hijos que la llenan de alegría y otros sueños que la obligan a superarse: después de haber concebido a Nerea en los primeros minutos de este 2020, anhela continuar con sus estudios para convertirse en profesora de Geografía.

En una entrevista con 0223, la madre de la primera bebé nacida en este año en Mar del Plata se muestra en el Materno Infantil con una sonrisa plena y con una mirada que contagia felicidad pero también entusiasmo y motivación.

Es que la mujer está a punto de cursar el cuarto año del profesorado de Geografía, el último de la carrera, y asegura que una de sus principales metas para este 2020 es culminar con los pergaminos de sus estudios pese a la responsabilidades y las prioridades que implica una familia con cuatro hijos en la agenda diaria.

"Muchas veces te dicen que si sos mamá nos podés seguir estudiando ni hacer otra cosa pero mi meta es continuar y terminar. Pienso que se puede hacer. Yo no debo ninguna materia hasta ahora y quiero seguir con esta idea que tengo. Un hijo no te impide nada", afirma.

La mujer oriunda de Santa Teresita celebra que Nerea haya llegado al mundo "muy bien" pese a que se adelantó su nacimiento. "Ella podía estar hasta la semana 37 y rogaba que fuera así para que no quede en incubadora pero al final no quiso y se adelantó. Igual no tuvo ningún problemita y ya la próxima semana que viene estaría conmigo si todo sigue bien", comenta.

Jésica agradece también la atención recibida por parte de las profesionales del Materno Infantil, que también junto a otras mamás que elaboran tejidos le hicieron los primeros regalos por su bendición.

¿Por qué Nerea? La mamá explica que el origen del nombre elegido por la bebé tiene que ver con Nereo, el dios griego del mar. "El también tenía a sus Nereidas, y tanto ellas como él tienen una relación directa con el mar y la costa", recuerda.