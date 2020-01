Si lo sacan de Otamendi, Círculo estudia no presentarse

Cuando tenía todo organizado para enfrentar a Camioneros en el "Guillermo Trama", el "papero" se anotició que la Aprevide trasladó la localía a Kimberley y puso el grito en el cielo.

Con mucha expectativa, Círculo Deportivo sigue creciendo a pasos agigantados en lo institucional y deportivo. Al logro obtenido en el Regional Amateur y el ascenso al Federal A, una buena participación en la primera fase le dio la posibilidad de jugar la Copa Argentina, que tendría su estreno el miércoles a las 17.30 en el estadio "Guillermo Trama" de Nicanor Otamendi, ante Camioneros. Sin embargo, este lunes los dirigentes se anoticiaron que mudaron la localía a Kimberley y despertó la bronca "papera".

El 2020 está en marcha y las desprolijidades en el fútbol argentino siguen a la orden del día. Pasa con la "novela" de la Superliga y ahora roza directamente a un representante de la Liga Marplatense. Porque Círculo se vestía de gala para recibir por primera vez en su historia a la Copa Argentina, como siempre, en su estadio "Guillermo Trama" de Nicanor Otamendi. Sin embargo, este lunes el presidente Federico López y uno de los integrantes de la subcomisión de fútbol, Germán Martínez, viajaron al Consejo Federal y se encontraron que por decisión de la Aprevide, el encuentro del miércoles se debía jugar en Kimberley.

Círculo presentó la nota el 7 de enero para jugar en Otamendi. La respuesta del organismo de seguridad fue proponer jugar en el estadio José María Minella a lo que el "papero" se negó y le solicitaron la posibilidad de llevar público visitante, a lo que se dio el visto bueno, lo que llevó un incremento del operativo de 10 a 20 efectivos, se efectuó el pago, se acordó con Lugones y, de imprevisto, se enteran que el juego fue trasladado a la cancha de Kimberley de manera arbitraria y sin consultar.

Por tal motivo, la dirigencia "papera" trabaja duramente para revertir esta situación o, al menos, recibir explicaciones. El titular de la Agencia, Juan Manuel Lugones, había dado el visto bueno, incluso, para que el partido sea con público visitante y el club se hacía cargo de los efectivos. En las últimas horas, no ha dado respuestas ni atendió el teléfono para explicar la situación. Sin embargo, algo cambió. Al menos para el Consejo Federal, porque el responsable de la policía del partido de General Alvarado, Paulo Rodríguez, afirmó a 0223 que "me contaron de los rumores, pero hasta el momento no tenemos ninguna notificiación oficial. Para nosotros, el partido a esta hora se juega el miércoles a las 17.30 en Otamendi".

En el medio, Kimberley, el nuevo escenario dispuesto por la organización. Martínez se comunicó con el presidente Luciano Mignini, que le confirmó que presentaría una carta de rechazo, porque el estadio "José Alberto Valle" no se encuentra disponible para realizar dicho encuentro.

Mientras tanto, desde Buenos Aires, llenos de enojo, los dirigentes de Círculo charlan con sus compañeros de Comisión Directiva y ven los pasos a seguir. "Hicimos todo lo que nos pidieron, mandamos la autorización en tiempo y forma, nosotros jugamos en nuestra cancha todo el año y no tuvimos problemas. Nosotros vamos a jugar en Otamendi, sino no nos presentaremos", dejó entrever una alta fuente de la dirigencia "papera".