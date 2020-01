En vivo: el gobernador Axel Kicillof habla sobre la deuda de la provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof realiza una conferencia de prensa donde explica la situación de las finanzas provinciales en medio de un plazo de vencimiento de deuda.

En su discurso, el mandatario provincial manifestó: "Estamos buscando una resolución ordenada al pago de la deuda que tiene la Provincia. Pedimos aplazar el vencimiento de capital de este bono para más adelante".

"Lo que vuelve 'insostenible' el pago es el fuerte endeudamiento durante el gobierno del presidente Macri", remarcó y explicé que "para recuperar la capacidad de pago tanto la Provincia como el país, tienen que crecer".

"No queremos entrar en compromisos que no podemos cumplir", remarcó el Gobernador que apuntó contra la anterior administración: "De los 2900 millones de dólares de vencimientos de este año, dos tercios tienen que ver con la deuda tomada por el gobierno de María Eugenia Vidal. Por culpa del Gobierno anterior, tenemos vencimientos de 8800 millones de dólares en los próximos 4 años. La provincia de Buenos Aires no puede pagar. Necesitamos volver a crecer para poder pagar", reiteró.

Días atrás, el gobierno nacional había indicado que no habría un “salvataje” por el vencimiento de la deuda, a la que le atribuyen en gran parte a la exgobernadora María Eugenia Vidal.

NOTA EN DESARROLLO