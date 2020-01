Kicillof: "La situación de la deuda era insostenible"

En conferencia de prensa, el Gobernador informó que se pagarán los intereses de 27 millones de dólares en las fechas previstas, y que negocia con los acreedores "una solución global". "La deuda creció fuertemente en moneda extranjera, cuando se recauda en pesos", advirtió.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof realizó este martes una conferencia de prensa donde explicó la delicada situación de las finanzas provinciales en medio de un plazo de vencimiento de deuda y aclaró que se pagarán los intereses de 27 millones de dólares en las fechas previstas, y que negocia con los acreedores "una solución global".

En su discurso, Kicillof junto al ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, dieron detalles respecto de la solicitud de consentimiento a los tenedores del bono 10,875% 2021, para diferir el pago de capital hasta el 1 de mayo de 2020.

“Desde el 7 de enero se inició el proceso de negociación en particular sobre los tenedores del bono que vence el 26 de enero, y a raíz de estas conversaciones avanzamos con la solicitud de un consenso para diferir el vencimiento del capital, por 250 millones de dólares, hasta mayo”. recalcó el Gobernador en conferencia de prensa desde el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

"Lo que vuelve 'insostenible' el pago es el fuerte endeudamiento durante el gobierno del presidente Macri", remarcó y explicó que "para recuperar la capacidad de pago tanto la Provincia como el país, tienen que crecer".

"No queremos entrar en compromisos que no podemos cumplir", remarcó Kicillof que apuntó contra la anterior administración: "De los 2900 millones de dólares de vencimientos de este año, dos tercios tienen que ver con la deuda tomada por el gobierno de María Eugenia Vidal. Por culpa del Gobierno anterior, tenemos vencimientos de 8800 millones de dólares en los próximos 4 años. La provincia de Buenos Aires no puede pagar. Necesitamos volver a crecer para poder pagar", reiteró.

El gobernador explicó que la intención es pedir una prórroga en los vencimientos de capital “para llegar a una solución global”, que supondría acoplarse a las condiciones de refinanciación que obtenga el gobierno nacional con la deuda del país. “Yo expliqué ya desde antes de asumir que con los recursos que había no alcanzaba para pagar la deuda y que la situación era insostenible", dijo y agregó: “Esperamos que en mayo, la cuestión esté más encaminada”.

“Desde que asumimos, marcamos la cuestión de la deuda como un problema central, es un situación extremadamente complicada. El incremento de la deuda en los últimos cuatro años fue notorio. Aumentó y cambió su composición, creció fuertemente en moneda extranjera, cuando se recauda en pesos. Los aumentos de tipo de cambio afectaron fuertemente las finanzas de la provincia”, cuestionó.

“Tememos voluntad de honrar compromisos, pero no hay capacidad de pago –advirtió-, por eso buscamos una solución ordenada, en consonancia con el gobierno nacional. Para recuperar capacidad de pago la Nación y la Provincia deben crecer. No es una cuestión ideológica o política. Si se genera más valor, habrá más capacidad de pago y es lo que planteamos a los acreedores. No queremos caer en la irresponsabilidad de gestiones anteriores, que prometieron cosas que no se pueden cumplir”, concluyó Kicillof.