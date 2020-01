Exempleados de una confitería realizan una protesta por despidos "sin causa"

La manifestación tiene lugar desde la mañana de este martes en Ortega y Gasset al 643. Acusan una "estafa" por parte de los dueños del comercio.

Exempleados de una reconocida confitería de la ciudad realizan una protesta desde las primeras horas de este martes para visibilizar una serie de despidos "injustificados" con los que avanzaron en el último tiempo los responsables del comercio, a quienes tildaron de "estafadores".

La manifestación tiene lugar sobre una de las sucursales de "La Cuadra" que se encuentra en Ortega y Gasset al 643, donde un nutrido grupo de trabajadores se movilizó en busca de obtener respuestas de la Justicia frente al irregular accionar de los empleadores.

"Nos echaron sin ninguna causa. Tenemos muchos años de laburo acá, nos dejaron en la calle y perdimos antigüedades. Ellos perdieron juicios y no los quieren pagar ahora. No tenemos apoyo de la Justicia y por eso decidimos hacer esto porque si no nos ayudamos entre nosotros nadie hace nada", sostuvo Paulina, una de las despedidas.

La exempleada dijo que los despidos en la empresa tienen lugar desde hace 3 años pero dijo que se profundizaron desde el 2019 hasta esta fecha: en total, hubo 10 personas despedidas; algunas con más de una década de trayectoria laboral en la confitería. "Se llevaron los casos a juicio pero nos dicen que no tienen solvencia para pagarle nadie y no dan la cara", apuntó.

En declaraciones a 0223, Paulina dijo que los responsables de La Cuadra llegaron a despedir mujeres que tenían licencias por maternidad u otros trabajadores por conflictos con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).

A su vez, la extrabajadora denunció que los empresarios avanzaron con un cambio de titularidad de la firma para poder abrir más comercios pese a la presunta situación de crisis bajo la cual se resguardan. "Ya tienen seis sucursales en la ciudad. Nombraron a empleados que eran encargados de cocina como dueños. Lo que están haciendo es una gran estafa y acá solamente se hace oídos sordos a nuestros reclamos", manifestó.