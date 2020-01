Congelamiento de Créditos UVA: "Es un alivio pero no es la solución"

Desde el colectivo Hipotecados UVA de Mar del Plata mostraron su alivio por el reciente congelamiento de la cuota pero expresaron su preocupación por la falta de “soluciones de fondo”. “Hay gente que no puede pagarlo”.

Javier Ferrá, integrante del colectivo Hipotecados UVA de Mar del Plata expresó su satisfacción por el reciente congelamiento de las cuotas de una parte de los argentinos que tomaron un crédito UVA pero mostró su preocupación por la falta de soluciones de fondo.

En diálogo con 0223 Radio, Ferrá sostuvo que el congelamiento de las cuotas anunciada el 30 de diciembre, “fue un alivio pero no es la solución” y remarcó que “gran parte de los tomadores de crédito no entraron en el congelamiento ya que excedían el límite de 140.000 Uvas”.

Durante el año pasado los marplatenses afectados se manifestaron en numerosas ocasiones en el centro de la ciudad. (Foto archivo:0223)

“Tenemos un respiro por 30 días porque la cuota no será modificada de acuerdo al valor de agosto pero la deuda se mantiene y se sigue incrementando. Eso es el punto a resolver con esta administración. No hay soluciones concretas, por eso el Gobierno sigue con este congelamiento –que continúa desde agosto- pero no tiene soluciones de fondo”, evaluó.

“Lo ideal sería reeestablecer ese equilibrio que teníamos cuando sacamos el crédito porque si nos empiezan a actualizar el crédito con el coeficiente de actualización salarial, nosotros ya estamos desfasados en estos dos últimos años. Hay gente con la soga al cuello y no pueden abonar el crédito. Los que no pudieron entrar en el congelamiento, en agosto eran 30 mil y ahora son 40 mil pesos por mes. Además de eso tienen que pagar luz, gas y todo lo otro que viene con aumento. Esto fue un paliativo pero no es la solución de fondo”, concluyó.