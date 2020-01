Se renueva la preocupación por el deplorable estado del casino necochense

Funcionarios y concejales recorrieron los sectores de un complejo arrumbado por la desidia desde hace años.

El Departamento Ejecutivo de Necochea, a través del secretario de Gobierno, Jorge Martínez, realizó una recorrida por el Complejo Casino junto al cuerpo de ediles del Concejo Deliberante, a fin de poner en conocimiento a toda la comunidad del deplorable estado estructural en que se encuentra un edificio icónico del patrimonio necochense.

Luego de una extensa recorrida por todos los sectores del lugar, Martínez no dudó en remarcar que “las imágenes hablan por sí solas: nos encontramos con un complejo totalmente abandonado y destrozado, hay muchos años de desidia y falta de inversión. La verdad, muy triste por las imágenes”.

El funcionario aseveró al respecto que “queríamos que todos tomaran conocimiento, no sólo aquellos que tenemos una responsabilidad política, sino también la población y los vecinos, del verdadero estado en que hemos recibido las instalaciones del Complejo Casino. Esto nos obliga a tomar en el corto plazo una decisión política sobre qué destino darle a estas instalaciones”.

En tal sentido, Martínez expresó que “desde la gestión que encabeza Arturo Rojas la idea es tomar una decisión, pero como todos saben el Departamento Ejecutivo hoy carece de los recursos necesarios para hacer algún tipo de inversión. Es imposible que, dada la situación financiera por la que atraviesa el municipio, podamos afrontar los gastos que genera todo este lugar, así que vamos a necesitar el apoyo del sector privado para ponerlo en valor”.

Por su parte, el presidente del HCD, Hernán Trigo Gutiérrez, enfatizó que “las imágenes son alarmantes, todos sabíamos del estado de abandono que presentaba el edificio, pero en el último tiempo ha tenido un deterioro enorme por la falta de mantenimiento e inversión y la caída de las concesiones”, lo cual dejó como resultado “gente viviendo de manera precaria en distintos sectores, y un estado general lamentable”, enfatizó.

Además, en consonancia con Martínez, recalcó que a pesar de las mejores intenciones que se puedan tener “es imposible pensar en una reparación por parte del municipio hoy en día, estamos hablando de una obra faraónica para un municipio completamente inviable. Soy honesto y no pensaba que estaba tan mal como lo vi hoy, pero esto no puede quedar así… la verdad no sé cuál es el camino, pero sí estamos obligados a tomar una decisión y resolver esto porque representa un serio riesgo para la vida de las personas”.

Junto al presidente del HCD, formaron parte de la recorrida los concejales Guillermo Sánchez, Luciana Jaime, Marcelo Schwarz y Maximiliano Delfino de Nueva Necochea; Graciana Maizzani y Felicitas Cabretón de Unión Cívica Radical; Eugenia Vallota del PRO y Rafael Iácono del Frente de Todos.