Convocan a una "paella solidaria" por el difícil momento de La Casa del Encuentro

El hogar que da alojo a personas con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad social se ve asediado por los costos y necesita de la ayuda de la comunidad marplatense para seguir adelante.

Se realizaré el domingo de 2 de febrero en el Puerto de Mar del Plata una paella solidaria a beneficio de la Casa del Encuentro, un hogar de la Asociación Civil Carisma y Signo que da contención a personas con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad social extrema y que se ve asediado por sus altos costos de mantenimiento.

El espacio que depende de la organización sin fines de lucro, y que se ubica sobre la calle Salta 2743, mantiene su labor desde hace más de siete años en Mar del Plata y solamente vive de las donaciones hechas por personas o empresas caritativas que desean hacer su aporte a la noble causa.

La Asociación Civil Carisma y Signo decidió montar un hogar para las personas en situación de discapacidad que se quedan sin familia y no tienen a nadie quien recurrir en su vivir cotidiano frente a cualquier situación.

En este momento, vive en el lugar Alfredo, con hidrocefalia crónica; Raúl, con retraso madurativo, lesión cerebral y problemas motrices; Pablo, de 53 años con retraso madurativo y con la edad mental un niño de 9 años; y Ulises. También concurren ocho personas de manera externa en el horario de almuerzo, merienda y a otros talleres.

El evento solidario para juntar fondos para la "Casa del Encuentro" tendrá lugar en el gimnasio de la Sagrada Familia, que está sobre la calle Magallanes al 3792 entre Rondeau y Padre Dutto. Con bonos a contribución por 500 pesos (porción de paella) o por 300 pesos (cuatro empanadas), se garantiza el derecho de los participantes para disfrutar de espectáculos y ser protagonistas de diferentes sorteos.

Los grandes costos que afronta la asociación en el lugar son los que hacen peligrar su continuidad. La sede de Salta 2743 implica un alquiler mensual de 23 mil pesos. La organización alquiló la vivienda con la posibilidad de la opción de compra pero su valor de venta asciende a los 200 mil dólares. El mantenimiento del hogar supera los 60 mil pesos, según revelaron a 0223.

Alejandra Campana, la titular de la ONG, había expresado duras críticas contra el gobierno de María Eugenia Vidal después de que incumpliera su promesa para colaborar con la adquisición definitiva de una casa. "Nosotros alquilamos y en 2018 la visita de Vidal nos dio esperanza: sin que le pidiéramos una casa, ella se comprometió públicamente a comprar una", recordó.

"A Vidal le escribí varias veces pero no me contesta. Y la verdad que el rostro de decepción en personas con discapacidad que fueron abandonados me genera un dolor inmenso", expresó la titular de la asociación, en declaraciones a este medio.